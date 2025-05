"Pezzo di m... ti vengo a prendere!": chi è l'ex Juve che ha scatenato l'ira di Conte

Conte, l'esultanza sotto il settore ospiti

Conte ha poi ovviamente seguito il finale del match dalle scalette del Tardini, urlando fortissimo per guidare e caricare la squadra anche da remoto. Poi l'esplosione di gioia al fischio finale, con lo scatto in campo e la corsa sotto il settore ospiti per festeggiare insieme ai tifosi del Napoli un pari che vale il match point da giocarsi al Maradona contro un Cagliari già salvo. Ma senza il tecnico salentino, per il quale scatterà la giornata di squalifica. Come per Inzaghi tra l'altro, espulso anche lui a San Siro nei minuti finali della gara dell'Inter.