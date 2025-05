Juventus-Udinese diretta, Serie A in tempo reale: verdetti Scudetto, lotta Champions e salvezza

Novanta minuti per difendere il quarto posto e fare un altro passo verso la prossima edizione della Champions League. Contro l'Udinese la Juventus ha zero scuse e deve scendere in campo con un solo obiettivo: conquistare i tre punti e poi buutare un occhio anche sugli altri campi. Tudor deve fare a meno degli squalificati Thuram, Kalulu e Savona, oltre agli infortunati Koopmeiners, Bremer, Cabal e Milik. Torna invece Yildiz, pronto a riprendersi la squadra con le sue giocate. I friulani sono già salvi da tempo e come unico piccolo traguardo hanno il decimo posto.