Pedro col veleno: l'ex Barcellona zittisce l'Inter a San Siro così e spinge lo Scudetto a Napoli

L'Inter era riuscita a mettere la testa avanti per ben due volte contro la Lazio, salvo poi doversi arrendere all'uragano Pedro. L'attaccante della formazione di Baroni, subentrato dalla panchina, è stato determinante ai fini del pareggio per 2-2, con i biancocelesti costretti a rincorrere per tutta la gara. Una doppietta quella dell'ex Barcellona strappata con i denti, che ha un conto aperto con i nerazzurri dalle semifinali Champions del lontano 2010 e che ha visto la sua amata squadra blaugrana uscire di nuovo dalla Champions questa stagione ancora per mano dei nerazzurri