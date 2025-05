Inter-Lazio, Isaksen sbaglia così sullo 0-0. Poi il gol di Bisseck

"Gol mangiato è gol subito", un vecchio adagio calcistico che non passa mai di moda. La dura legge, sempre valida, si è abbattuta anche su Inter-Lazio. Nel primo tempo del match che vale tanto sia per lo Scudetto che per la corsa Champions League, Isaksen ha fallito una rete clamorosa. Errore al quale è seguita la rete di Bisseck a distanza di pochissimi minuti.