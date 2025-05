Napoli-Cagliari: dove in tv e in streaming, a che ora, probabili formazioni, diretta

NAPOLI - Un leone in gabbia, anzi in tribuna. E’ squalificato Antonio Conte per la baruffa di Parma e stasera, nella gara decisiva della stagione, dovrà guidare il Napoli dagli spalti del Maradona. «Dispiace: dopo un campionato disputato così, vorresti essere accanto ai ragazzi. Ma ho grande fiducia nello staff e nel Maradona. Il mio cuore sarà in panchina, anzi, ne avrò due, uno in panchina e uno in tribuna». La sfida contro il Cagliari rappresenta il match-point per lo scudetto, un titolo che avrebbe un grande valore, anche perchè don Antonio può diventare il primo tecnico nella storia della Serie A - a 20 squadre - che riesca a vincere uno scudetto dopo un 10° posto nella stagione precedente. Conte ha isolato la squadra che da ieri sera è in ritiro all’Hotel Gli Dei di Pozzuoli. La ragione è evidente: evitare che i calciatori possano assorbire l’atmosfera elettrica che si è venuta a Napoli. Il Napoli scenderà in campo con la stessa formazione vista a Parma, ma con un atteggiamento che riflette l’ardore di una stagione intera, inoltre Don Antonio ha l’opportunità di sfatare un tabù: diventare il primo allenatore del Sud a vincere il campionato con una squadra del Meridione. Se dovesse riuscirci, sarebbe la terza squadra differente in serie A (Napoli, Inter e Juventus) a conquistare lo scudetto sotto la sua guida, un’impresa mai realizzata prima.