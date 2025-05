Bologna-Genoa: dove in tv e in streaming, a che ora, probabili formazioni, diretta

Bologna e Genoa scendono in campo al Dall'Ara nell'ultimo appuntamento di Serie A. Gli uomini di Vincenzo Italiano sono reduci dal ko in trasferta a Firenze e prima ancora dal trionfo in Coppa Italia, che oltre a riportare il titolo in bacheca dopo 51 anni, ha assicurato ai Felsinei un posto alla prossima Europa League. Un piazzamento europeo che segue a sua volta il ritorno in Champions della scorsa stagione 60 anni dopo l'ultima qualificazione. Gli ultimi 3 punti in palio sono dunque utili a preparare al meglio la festa di fine annata - in programma nella serata la parata col bus scoperto per le strade della città - insieme a un Genoa che nella prima metà di stagione faticava a prendere le distanze dalla zona retrocessione, salvo poi passare agli ordini di Patrick Vieira, che è riuscito senza troppe difficoltà a portare a termine la missione salvezza. In caso di vittoria, Orsolini e compagni aggancerebbero la Lazio a quota 65 punti - i biancocelesti chiuderanno contro il Lecce all'Olimpico, dove sono attesi domenica 25 - mentre il Grifone resterebbe comunque al 13º posto con 43 punti.