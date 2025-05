Empoli-Verona: dove in tv e in streaming, a che ora, probabili formazioni, diretta

È scontro salvezza al Castellani, dove l'Empoli ospita il Verona nell'ultimo match di campionato. Una sfida che mette in palio punti decisivi per la permanenza nella massima Serie. Gli uomini di Roberto D'Aversa si presentano all'appuntamento con 31 punti - quota condivisa con il Lecce impegnato con la Lazio all'Olimpico - che valgono il terzultimo posto, mentre agli Scaligeri di Paolo Zanetti basta un pareggio per evitare di essere inghiottiti in zona retrocessione. All'andata al Bendegodi finì 4-1 per gli ospiti. A battersi per la salvezza, anche il Venezia di Eusebio Di Francesco, che affronterà la Juventus di Igor Tudor al Penzo.