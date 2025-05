Venezia-Juventus: dove in tv e streaming, a che ora, probabili formazioni, diretta

Tutto pronto al Penzo di Venezia dove la Juventus sarà ospite dei lagunari nell'ultima giornata del campionato di Serie A. La formazione di Igor Tudor cerca i tre punti per la matematica qualificazione alla prossima Champions League, senza la necessità di dover dipendere dai risultati finali di Roma e Lazio. In conferenza stampa, il tecnico croato ha presentato così la sfida: "Domani bisognerà sudare fino alla fine, da una parte una partita importante, dall'altra un match che va preparato come gli altri concentrandosi sul campo. I giocatori li ho visti in crescita, con convinzione. Ho visto una crescita dal primo giorno, sotto tutti i punti di vista, poi la partita va interpretata come tutte le altre. Conta quello che va fatto in campo, nel modo migliore e concentrarsi su quello preparando la partita nel migliore dei modi". Di contro, il Venezia deve assolutamente vincere per sperare nella salvezza: la penultilma posizione in classifica a quota 29 punti costringe la formazione di Di Francesco a dipendere anche dai risultati di Empoli-Verona e Lazio-Lecce.