Serie A, data e ora di Juve-Inter: anticipi e posticipi delle prime tre giornate

Ancora mancano diversi mesi all'inizio della Serie A, ma i tifosi possono già cominciare a organizzarsi per le prime tre giornate di campionato. Dopo il sorteggio del calendario, ora la Lega ha ufficializzato gli anticipi e posticipi e il programma in generale dei primi turni, in cui emergono già big match come ad esempio Juventus-Inter.