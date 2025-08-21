Tuttosport in edicola con una prima pagina da collezione e il Guerin Sportivo Extra per la ripartenza della serie A!

Il campionato di Serie A è pronto a ripartire e per l’occasione il Corriere dello Sport-Stadio/Tuttosport porta in edicola un’edizione imperdibile. Sabato 23 agosto, insieme al quotidiano, che per l’occasione avrà una grande prima pagina da conservare e collezionare, troverete lo speciale Guerin Sportivo Extra, dedicato a tutti i protagonisti della nuova stagione. Un numero esclusivo con approfondimenti, analisi, curiosità e focus sui grandi campioni e sugli allenatori che animeranno il campionato, a partire da Antonio Conte, al centro della sfida che infiammerà la Serie A. Non perdere l’appuntamento: un’occasione unica per arrivare preparati al fischio d’inizio con tutti i dettagli sul prossimo campionato che sta per regalarci nuove emozioni.