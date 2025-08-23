Milan-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

MILANO - A distanza di 15 anni, Massimiliano Allegri è pronto al suo debutto bis sulla panchina del Milan. L’allenatore rossonero ha fatto un po’ le carte al campionato indicando nel Napoli la squadra favorita per la conquista del titolo: "Favoriti o non favoriti... Ci sono otto squadre e di solito la favorita è chi vince il campionato precedente, poi c'è l'Inter, la Roma, la Fiorentina, la Juventus, la Lazio. Ci siamo anche noi. Bisogna essere molto bravi nel lavoro quotidiano, mantenendo l'equilibrio".

Dunque Max butta la palla della pressione nel campo di Antonio Conte e a chi gli chiede se il suo Milan potrà pensare di emulare il cammino del Napoli dello scorso anno, sfruttando la possibilità di poter lavorare tutta la settimana senza impegni europei, ecco che arriva la risposta pronta: "Non è che c'è Allegri e il Milan vince. Bisogna lavorare insieme. Io ho imparato una cosa: nelle grandi società, non conta l'allenatore, ma conta il club. Conta la storia del club, che va rispettata in tutti i sensi. E bisogna sentirne addosso la responsabilità. Si deve lavorare per non sbagliare, questo ti alza l'attenzione e la tensione. Il Milan, che è sopra tutto e sopra tutti, deve tornare in Champions l'anno prossimo". Intanto quella di ieri è stata una lunghissima giornata per Victor Boniface, che poco prima delle quindici è sbarcato a Linate Prime e da lì si è diretto alla clinica “La Madonnina” per effettuare la prima fase delle visite mediche. Una volta ultimate (e superate), l’attaccante ha svolto l’idoneità sportiva per poi recarsi all’ospedale Galeazzi dove ha sostenuto la terza e ultima parte dei test, con un occhio specifico alla visita ortopedica effettuata con il dottor Pozzoni, luminare in materia e punto di riferimento per il club specialmente per tutto quello che riguarda le ginocchia. Gli esami sono andati per le lunghe e finiranno soltanto questa mattina.