Boniface, alle visite Milan ricordando il 5-0 Psg: aspettando il ginocchio è già idolo dei tifosi

Victor Boniface è arrivato a Milano. L'attaccante, atterrato a Linate, nelle prossime ore dovrà svolgere approfondite visite mediche con il Milan prima di firmare il contratto fino al 2030. Il club rossonero ha trovato l'accordo con il Bayer Leverkusen per un prestito oneroso a 5 milioni e un diritto di riscatto fissato a 25. Quello che preoccupa maggiormente Tare e Allegri è la condizione fisica del nigeriano, reduce dalla rottura del crociato (subìta due volte) diversi anni fa: da testare sarà la tenuta del ginocchio. Quello che e risaltato maggiormente al suo arrivo a Milano è sicuramente il look sfoggiato dall'ex Leverkusen che ha indossato una maglia con il numero 50 sulle spalle che ha riportato subito alla memoria il punteggio della finale di Champions tra Psg e Inter. In attesa di capire se Boniface sarà un "ripiego" per il Milan, vista la fumata nera nella trattativa per Hojlund, o meno il nigeriano è già diventato un idolo dei tifosi rossoneri che si sono scatenati sui social alla vista della maglietta indossata: "Comincia 5ubit0 con il piede giu5t0" e "Già si presenta con un gol in rovesciata!!!" sono alcuni dei commenti rilasciati sulla piattaforma X.
I numeri di Boniface
Quella passata non è stata una stagione brillante per l'ex attaccante del Bayer Leverkusen che in Bundesliga ha totalizzato solo 8 reti in 19 presenze. Con le Aspirine nel complesso sono state 32 le reti messe a segno in 61 presenze: ma dove finora ha deluso Boniface è stato in nazionale con la maglia della Nigeria dove ha realizzato una sola rete in 13 presenze. A convincere Boniface ad accettare il Milan è stato anche l'aiuto del suo amico Rafael Leao che, in una live su Twitch, ha mostrato una parte della sua chat privata di Instagram con Boniface che ha risposto: "Speriamo presto, fratello".