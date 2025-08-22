Boniface, alle visite Milan ricordando il 5-0 Psg: aspettando il ginocchio è già idolo dei tifosi

Victor Boniface è arrivato a Milano. L'attaccante, atterrato a Linate, nelle prossime ore dovrà svolgere approfondite visite mediche con il Milan prima di firmare il contratto fino al 2030. Il club rossonero ha trovato l'accordo con il Bayer Leverkusen per un prestito oneroso a 5 milioni e un diritto di riscatto fissato a 25. Quello che preoccupa maggiormente Tare e Allegri è la condizione fisica del nigeriano, reduce dalla rottura del crociato (subìta due volte) diversi anni fa: da testare sarà la tenuta del ginocchio. Quello che e risaltato maggiormente al suo arrivo a Milano è sicuramente il look sfoggiato dall'ex Leverkusen che ha indossato una maglia con il numero 50 sulle spalle che ha riportato subito alla memoria il punteggio della finale di Champions tra Psg e Inter. In attesa di capire se Boniface sarà un "ripiego" per il Milan, vista la fumata nera nella trattativa per Hojlund, o meno il nigeriano è già diventato un idolo dei tifosi rossoneri che si sono scatenati sui social alla vista della maglietta indossata: "Comincia 5ubit0 con il piede giu5t0" e "Già si presenta con un gol in rovesciata!!!" sono alcuni dei commenti rilasciati sulla piattaforma X.