Roma-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

ROMA - Proprio perchè è la sua panchina numero 600 in carriera, ci saremmo assolutamente stupiti se Gianpiero Gasperini non fosse rimasto, fino in findo, fedele a se stesso. Il mercato della Roma finora non l’ha soddisfatto pienamente e d’altronde l’aveva già fatto capire. L’ha ribadito chiaro e tondo alla vigilia del match d’esordio contro un Bologna che si presenterà all’Olimpico con la coccarda della Coppa Italia cucita sul petto. "Sì, mi aspettavo un mercato più dinamico, che la rosa fosse già più vicina alla completezza. Le idee sono chiare, la volontà del club anche, ma poi succede che la realizzazione dei piani sia più complicata". Il nome più gettonato resta quello di Sancho: "Vediamo - dice l’artefice del miracolo Atalanta - il mercato resta aperto". A cent'anni esatti da quando ha conquistato il suo primo scudetto (23 agosto 1925) il Bologna si ripresenta a una stagione con del tricolore cucito sulle maglie. La coccarda della Coppa Italia, vinta a Roma dopo 51 anni di lunghissima astinenza, brilla ma non porta punti, come dice convinto il tecnico rossoblù Vincenzo Italiano: "Siamo stati strepitosi, però ora ricomincia tutto da zero. Dobbiamo tramutare in fatti il nostro ottimo ritiro. Siamo stati altalenanti in alcune amichevoli. Bisogna ricominciare con lo stesso entusiasmo che abbiamo dimostrato durante l'anno scorso, riproponendo lo stesso pensiero calcistico, con qualche giocatore importante che è partito e altri da inserire nel nostro meccanismo. Vogliamo dare fastidio a tutti".