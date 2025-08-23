Napoli è passato e presente: McTominay e De Bruyne, Sassuolo piegato. Lecce indenne in casa Genoa

Parte bene l'avventura dei campioni d'Italia in carica che, nell'esordio stagionale in Serie A, hanno liquidato il Sassuolo col punteggio di 2-0. Per la formazione di Antonio Conte apre le marcature il solito McTominay (17° minuto) che inizia questo nuovo campionato come aveva terminato il precedente, ovvero con un gol: cross di Politano e lo scozzese di testa buca Turati. Nella ripresa arriva anche la prima firma con la maglia del Napoli di Kevin De Bruyne (57° minuto): la punizione del belga beffa il numero 1 del Sassuolo che si fa trovare impreparato. Al 79° gli emiliani di Fabio Grosso restano in dieci uomini per l'espulsione (doppio giallo) ai danni del debuttante Kone .

Solo uno 0-0 tra Genoa e Lecce

Finisce con uno scialbo pari a reti inviolate la sfida tra Genoa e Lecce di scena allo stadio Luigi Ferraris. E' stato l'esordio di Eusebio Di Francesco sulla panchina dei salentini che torna a casa con un prezioso punto che smuove fin da subito la classifica della sua squadra. Deludente la gara dei liguri che hanno creato poco durante il match: da segnalare un miracolo di Falcone nel primo tempo su Valentin Carboni e una bella punizione di Stanciu nella ripresa fuori di poco.