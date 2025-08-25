Tuttosport.com

Udinese-Verona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

I friulani di Runjaic ospitano gli Scaligeri di Zanetti nell'incontro valido per la prima giornata di campionato
3 min
UdineseVeronaSerie A
Udinese-Verona: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A© LAPRESSE

Udinese e Verona si affrontano al Bluenergy Stadium nell'incontro valido per la prima giornata di campionato. Gli uomini di Kosta Runjaic, che la scorsa stagione hanno chiuso al 12º posto, si presentano all'appuntamento dopo il successo sulla Carrarese al primo turno di Coppa Italia. Così anche la formazione di Paolo Zanetti, che in Coppa ha debuttato contro il Cerignola, formazione di Serie C sconfitta solamente ai calci di rigore. La prossima giornata, i friulani saranno ospiti dell'Inter all'appuntamento del 31 agosto - i nerazzurri esordiranno alle 20.45 contro il Torino - mentre lo stesso giorno gli Scaligeri scenderanno sul campo della Lazio. 

Dove vedere Udinese-Verona streaming e diretta tv

Le formazioni di Runjaic e Zanetti si affronteranno alle ore 18.30 di lunedì 25 agosto al Bluenergy Stadium di Udine. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn.

Segui la diretta di Inter-Torino su Tuttosport.com

Udinese-Verona: le probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Sava; Palma, Kristensen, Solet; Zemura, Atta, Karlstrom, Lovric, Ehizibue; Davis, Bravo. Allenatore: Runjaic.

A disposizione: Nunziante, Padelli, Bertola, Kabasele, Goglichidze, Kamara, Zarraga, Piotrowski, Miller, Rui Modesto, Ekkelenkamp, Bayo. 

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Ebosse, Frese; Oyegoke, Serdar, Bernede, Niasse, Bradaric; Giovane, Sarr. Allenatore: Zanetti.

A disposizione: Perilli, Magro, Nelsson, Slotsager, Belghali, Yellu, Charlys, Fallou, Harroui, Kastanos, Mitrovic, Livramento, Mosquera, Lambourde, Ajayi.

Arbitro: Tremolada (Monza). Assistenti: Moro-Ceccon. IV Uomo: Perenzoni. Var: Gariglio. Ass.Var: Guida.

