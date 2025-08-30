Napoli-Cagliari: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

NAPOLI - Alle ore 20.45 il Napoli fa il proprio debutto stagionale al Maradona. Per la prima uscita con lo scudetto sul petto davanti ai propri tifosi, gli azzurri affrontano il Cagliari, ironia della sorte proprio la formazione che superarono 2-0 (reti di McTominay e Lukaku) lo scorso 23 maggio aggiudicandosi aritmeticamente il secondo titolo in tre anni, il quarto nella storia del club. I ragazzi di Antonio Conte, nonostante l'infortunio rimediato da Romelu Lukaku nell'amichevole precampionato contro i greci dell'Olympiacos che lo terrà ai box per diversi mesi, hanno cominciato il loro campionato come avevano concluso quello precedente, vincendo con lo stesso risultato al Mapei Stadium contro il Sassuolo: ad aprire le marcature è stato ancora lo scozzese, mentre a mettere il punto esclamativo è stato Kevin De Bruyne, arrivo in estate sotto il Vesuvio dopo 10 incredibili stagioni al Manchester City. I sardi di Fabio Piscane, che è stato promosso in prima squadra dopo il successo in Coppa Italia con la Primavera prendendo il posto di Davide Nicola, ora alla Cremonese, dopo aver battuto ai rigori la Virtus Entella nel primo turno di Coppa Italia, al debutto in Serie A hanno fermato sull'1-1 la Fiorentina di Stefano Pioli all'Unipol Domus: ospiti avanti con il colpo di testa di Rolando Mandragora, ma in pieno recupero ecco la rete di Sebastiano Luperto che ha rimesso tutto in equilibrio. Dopo lo stop per gli impegni delle Nazionali, i campani sfideranno proprio la Viola al Franchi mentre i rossoblù se la vedranno contro il Parma tra le mura amiche.