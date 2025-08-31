Inter-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

MILANO - Dopo il dominante esordio contro il Torino l'Inter di Cristian Chivu chiude il programma della domenica della seconda giornata di campionato ospitando l'Udinese. L'allenatore cerca conferme: "Non bisogna sbagliare nell'atteggiamento, nella mentalità, nella cattiveria, nell'aggressività e nella qualità. L'Udinese è un avversario ostico, una squadra strutturata fisicamente - ha avvisato Cristian Chivu ieri in conferenza stampa -. Hanno un centrocampo adatto “alla guerra” e alla lotta sulle seconde palle e hanno anche tanta qualità. Bisognerà mantenere l’atteggiamento e la mentalità avute nella prima di campionato. Poi ci sono anche altre cose da mantenere e migliorare ma le cose fondamentali sono l’atteggiamento e la mentalità da avere dall’inizio".Il tecnico dei nerazzurri per la gara contro i friulani non cambierà molto. La principale novità è il ritorno dei due squalificati, Calhanoglu in campo, Pio Esposito, fresco di convocazione in Nazionale, pronto a subentrare
Dove vedere Inter-Udinese streaming e diretta tv
Inter-Udinese, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A e in programma questa sera alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro a Milano sarà visibile Dazn. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.
Le probabili formazioni di Inter-Udinese
INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Chivu.
A disposizione: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Darmian, Palacios, Carlos Augusto, Luis Henrique, Zielinski, Diouf, Frattesi, Mkhitaryan, Bonny, Esposito. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno
UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Atta, Kamara; Iker Bravo, Davis. Allenatore: Di Francesco.
A disposizione: Nunziante, Padelli, Palma, Kabasele, Goglichidze, Zemura, Zarraga, Piotrowski, Miller, Rui Modesto, Ekkelenkamp, Bayo, Buksa. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Okoye.
Arbitro: Marchetti (Ostia Lido). Assistenti: Baccini e Colarossi. IV uomo: Zufferli. Var: Marini. Avar: Aureliano.