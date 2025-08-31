Inter-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

MILANO - Dopo il dominante esordio contro il Torino l'Inter di Cristian Chivu chiude il programma della domenica della seconda giornata di campionato ospitando l'Udinese. L'allenatore cerca conferme: "Non bisogna sbagliare nell'atteggiamento, nella mentalità, nella cattiveria, nell'aggressività e nella qualità. L'Udinese è un avversario ostico, una squadra strutturata fisicamente - ha avvisato Cristian Chivu ieri in conferenza stampa -. Hanno un centrocampo adatto “alla guerra” e alla lotta sulle seconde palle e hanno anche tanta qualità. Bisognerà mantenere l’atteggiamento e la mentalità avute nella prima di campionato. Poi ci sono anche altre cose da mantenere e migliorare ma le cose fondamentali sono l’atteggiamento e la mentalità da avere dall’inizio".Il tecnico dei nerazzurri per la gara contro i friulani non cambierà molto. La principale novità è il ritorno dei due squalificati, Calhanoglu in campo, Pio Esposito, fresco di convocazione in Nazionale, pronto a subentrare