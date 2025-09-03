Calendario Juve fino alla 12ª giornata: da Milan e Lazio a Toro e Fiorentina. Orari, date, Sky, Dazn

Serie A 4ª-12ª giornata: il comunicato della Lega

Questo il comunicato ufficiale della Lega Serie A: "Ecco cosa fare nel week end con la sosta del campionato con il doppio impegno dell`Italia per le qualificazioni ai prossimi Mondiali: pianificare le prossime trasferte per seguire la squadra del cuore! Sono stati infatti resi noti anticipi e posticipi delle partite che si giocheranno dalla quarta alla dodicesima giornata comprese. Già alla ripresa del campionato Juventus-Inter infiammerà la terza giornata, sabato 13 settembre alle 18.00, ma anche nel fine settimana successivo ci sarà da divertirsi con il Derby della Capitale, Lazio-Roma, in programma domenica 21 settembre all`ora di pranzo. Spazio ai sedicesimi di Coppa Italia Frecciarossa in settimana: Martedì 23 settembre alle 17.00 c’è Cagliari-Frosinone, alle 18.30 Udinese-Palermo e alle 21.00 Milan-Lecce. Mercoledì invece si parte con Parma-Spezia alle 17.00 per proseguire con Verona-Venezia alle 18.30 e chiudere alle 21.00 con Como-Sassuolo. Giovedì le ultime due sfide: Genoa-Empoli alle 18.30 a seguire Torino-Pisa. Juventus-Atalanta, invece, spicca nella quinta giornata, sabato 27 settembre alle 18.00, insieme a Milan-Napoli, prevista il giorno successivo alle 20.45. Domenica interessantissima alla sesta giornata, quella prima della prossima sosta, con Fiorentina-Roma alle 15.00, Napoli-Genoa alle 18.00 e Juventus-Milan in serata. Spazio a Estonia-Italia sabato 11 ottobre e a Italia-Israele (a Udine) il martedì successivo, prima di rituffarsi nella Serie A Enilive. La settima giornata si apre con Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona sabato 18 ottobre alle 15.00 e si chiude con Cremonese-Udinese lunedì sera. In mezzo Roma-Inter si prende la scena sabato alle 20.45, ma anche Como-Juventus, domenica a pranzo, Atalanta-Lazio, sempre domenica alle 18.00, e Milan-Fiorentina in serata promettono spettacolo."