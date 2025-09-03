Calendario Juve fino alla 12ª giornata: da Milan e Lazio a Toro e Fiorentina. Orari, date, Sky, Dazn

Lega Serie A ha reso nota la programmazione ufficiale dalla 4ª alla 12ª giornata di campionato. Dopo il successo all'esordio contro il Parma, e la trasferta vincente di Genova, la Juventus si prepara al primo atto del derby d'Italia previsto per le 18 di sabato 13 dicembre allo Stadium. Tra gli impegni successivi già messi in calendario dalla Lega, anche le sfide contro Atalanta e Milan, programmate rispettivamente alle 18 di sabato 27 settembre e alle 20.45 di domenica 5 ottobre. In agenda anche il turno infrasettimanale di mercoledì 19 ottobre contro l'Udinese e il derby della Mole delle 18 di sabato 8 novembre. Fra gli altri match clou, il derby della Capitale di domenica 21 settembre alle 12.30, Napoli-Inter di sabato 25 ottobre alle 18 e Milan-Roma di domenica 2 novembre alle 20.45.
Juve: il calendario fino alla 12ª giornata
Questi gli impegni nell'agenda di Igor Tudor:
- 4ª giornata: Hellas Verona-Juventus, sabato 20 settembre, ore 18:00
- 5ª giornata: Juventus-Atalanta, sabato 27 settembre, ore 18:00
- 6ª giornata: Juventus-Milan, domenica 5 ottobre, ore 20:45
- 7ª giornata: Como-Juventus, domenica 19 ottobre, ore 12:30
- 8ª giornata: Lazio-Juventus, domenica 26 ottobre, ore 20:45
- 9ª giornata: Juventus-Udinese, mercoledì 29 ottobre, ore 18:30
- 10ª giornata: Cremonese-Juventus, sabato 1 novembre, ore 20:45
- 11ª giornata: Juventus-Torino, sabato 8 novembre, ore 18:00
- 12ª giornata: Fiorentina-Juventus, sabato 22 novembre, ore 18:00
Serie: il calendario fino alla 12ª giornata
Questo invece il calendario completo con relativa programmazione tv e streaming:
4ª Giornata
- 19/09/2025 (Ven) 20:45 – Lecce-Cagliari (Dazn)
- 20/09/2025 (Sab) 15:00 – Bologna-Genoa (Dazn)
- 20/09/2025 (Sab) 18:00 – Verona-Juventus (Dazn)
- 20/09/2025 (Sab) 20:45 – Udinese-Milan (Dazn/Sky)
- 21/09/2025 (Dom) 12:30 – Lazio-Roma (Dazn)
- 21/09/2025 (Dom) 15:00 – Cremonese-Parma (Dazn)
- 21/09/2025 (Dom) 15:00 – Torino-Atalanta (Dazn)
- 21/09/2025 (Dom) 18:00 – Fiorentina-Como (Dazn/Sky)
- 21/09/2025 (Dom) 20:45 – Inter-Sassuolo (Dazn)
- 22/09/2025 (Lun) 20:45 – Napoli-Pisa (Dazn/Sky)
5ª Giornata
- 27/09/2025 (Sab) 15:00 – Como-Cremonese (Dazn)
- 27/09/2025 (Sab) 18:00 – Juventus-Atalanta * (Dazn)
- 27/09/2025 (Sab) 20:45 – Cagliari-Inter (Dazn/Sky)
- 28/09/2025 (Dom) 12:30 – Sassuolo-Udinese (Dazn)
- 28/09/2025 (Dom) 15:00 – Pisa-Fiorentina (Dazn)
- 28/09/2025 (Dom) 15:00 – Roma-Verona (Dazn)
- 28/09/2025 (Dom) 18:00 – Lecce-Bologna (Dazn/Sky)
- 28/09/2025 (Dom) 20:45 – Milan-Napoli * (Dazn)
- 29/09/2025 (Lun) 18:30 – Parma-Torino (Dazn)
- 29/09/2025 (Lun) 20:45 – Genoa-Lazio (Dazn/Sky)
6ª Giornata
- 03/10/2025 (Ven) 20:45 – Verona-Sassuolo (Dazn/Sky)
- 04/10/2025 (Sab) 15:00 – Lazio-Torino (Dazn)
- 04/10/2025 (Sab) 15:00 – Parma-Lecce (Dazn)
- 04/10/2025 (Sab) 18:00 – Inter-Cremonese (Dazn)
- 04/10/2025 (Sab) 20:45 – Atalanta-Como (Dazn/Sky)
- 05/10/2025 (Dom) 12:30 – Udinese-Cagliari (Dazn)
- 05/10/2025 (Dom) 15:00 – Bologna-Pisa (Dazn)
- 05/10/2025 (Dom) 15:00 – Fiorentina-Roma (Dazn)
- 05/10/2025 (Dom) 18:00 – Napoli-Genoa (Dazn/Sky)
- 05/10/2025 (Dom) 20:45 – Juventus-Milan * (Dazn)
7ª Giornata
- 18/10/2025 (Sab) 15:00 – Lecce-Sassuolo (Dazn)
- 18/10/2025 (Sab) 15:00 – Pisa-Verona (Dazn)
- 18/10/2025 (Sab) 18:00 – Torino-Napoli (Dazn)
- 18/10/2025 (Sab) 20:45 – Roma-Inter * (Dazn/Sky)
- 19/10/2025 (Dom) 12:30 – Como-Juventus (Dazn)
- 19/10/2025 (Dom) 15:00 – Cagliari-Bologna (Dazn)
- 19/10/2025 (Dom) 15:00 – Genoa-Parma (Dazn)
- 19/10/2025 (Dom) 18:00 – Atalanta-Lazio (Dazn/Sky)
- 19/10/2025 (Dom) 20:45 – Milan-Fiorentina (Dazn)
- 20/10/2025 (Lun) 20:45 – Cremonese-Udinese (Dazn/Sky)
8ª Giornata
- 24/10/2025 (Ven) 20:45 – Milan-Pisa (Dazn/Sky)
- 25/10/2025 (Sab) 15:00 – Parma-Como (Dazn)
- 25/10/2025 (Sab) 15:00 – Udinese-Lecce (Dazn)
- 25/10/2025 (Sab) 18:00 – Napoli-Inter * (Dazn)
- 25/10/2025 (Sab) 20:45 – Cremonese-Atalanta (Dazn/Sky)
- 26/10/2025 (Dom) 12:30 – Torino-Genoa (Dazn)
- 26/10/2025 (Dom) 15:00 – Sassuolo-Roma (Dazn)
- 26/10/2025 (Dom) 15:00 – Verona-Cagliari (Dazn)
- 26/10/2025 (Dom) 18:00 – Fiorentina-Bologna (Dazn/Sky)
- 26/10/2025 (Dom) 20:45 – Lazio-Juventus * (Dazn)
9ª Giornata
- 28/10/2025 (Mar) 18:30 – Lecce-Napoli (Dazn)
- 28/10/2025 (Mar) 20:45 – Atalanta-Milan (Dazn)
- 29/10/2025 (Mer) 18:30 – Como-Verona (Dazn)
- 29/10/2025 (Mer) 18:30 – Juventus-Udinese (Dazn)
- 29/10/2025 (Mer) 18:30 – Roma-Parma (Dazn/Sky)
- 29/10/2025 (Mer) 20:45 – Bologna-Torino (Dazn)
- 29/10/2025 (Mer) 20:45 – Genoa-Cremonese (Dazn)
- 29/10/2025 (Mer) 20:45 – Inter-Fiorentina (Dazn/Sky)
- 30/10/2025 (Gio) 18:30 – Cagliari-Sassuolo (Dazn)
- 30/10/2025 (Gio) 20:45 – Pisa-Lazio (Dazn/Sky)
10ª Giornata
- 01/11/2025 (Sab) 15:00 – Udinese-Atalanta (Dazn)
- 01/11/2025 (Sab) 18:00 – Napoli-Como (Dazn)
- 01/11/2025 (Sab) 20:45 – Cremonese-Juventus (Dazn/Sky)
- 02/11/2025 (Dom) 12:30 – Verona-Inter (Dazn)
- 02/11/2025 (Dom) 15:00 – Fiorentina-Lecce (Dazn)
- 02/11/2025 (Dom) 15:00 – Torino-Pisa (Dazn)
- 02/11/2025 (Dom) 18:00 – Parma-Bologna (Dazn/Sky)
- 02/11/2025 (Dom) 20:45 – Milan-Roma (Dazn)
- 03/11/2025 (Lun) 18:30 – Sassuolo-Genoa (Dazn)
- 03/11/2025 (Lun) 20:45 – Lazio-Cagliari (Dazn/Sky)
11ª Giornata
- 07/11/2025 (Ven) 20:45 – Pisa-Cremonese (Dazn/Sky)
- 08/11/2025 (Sab) 15:00 – Como-Cagliari (Dazn)
- 08/11/2025 (Sab) 15:00 – Lecce-Verona (Dazn)
- 08/11/2025 (Sab) 18:00 – Juventus-Torino * (Dazn)
- 08/11/2025 (Sab) 20:45 – Parma-Milan (Dazn/Sky)
- 09/11/2025 (Dom) 12:30 – Atalanta-Sassuolo (Dazn)
- 09/11/2025 (Dom) 15:00 – Bologna-Napoli (Dazn)
- 09/11/2025 (Dom) 15:00 – Genoa-Fiorentina (Dazn)
- 09/11/2025 (Dom) 18:00 – Roma-Udinese (Dazn/Sky)
- 09/11/2025 (Dom) 20:45 – Inter-Lazio * (Dazn)
12ª Giornata
- 22/11/2025 (Sab) 15:00 – Cagliari-Genoa (Dazn)
- 22/11/2025 (Sab) 15:00 – Udinese-Bologna (Dazn)
- 22/11/2025 (Sab) 18:00 – Fiorentina-Juventus * (Dazn)
- 22/11/2025 (Sab) 20:45 – Napoli-Atalanta (Dazn/Sky)
- 23/11/2025 (Dom) 12:30 – Verona-Parma (Dazn)
- 23/11/2025 (Dom) 15:00 – Cremonese-Roma (Dazn)
- 23/11/2025 (Dom) 18:00 – Lazio-Lecce (Dazn/Sky)
- 23/11/2025 (Dom) 20:45 – Inter-Milan * (Dazn)
- 24/11/2025 (Lun) 18:30 – Torino-Como (Dazn/Sky)
- 24/11/2025 (Lun) 20:45 – Sassuolo-Pisa (Dazn)
(*) Scelta (“pick”) effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi come da CU LNPA n. 258 del 16 giugno 2025.
Serie A 4ª-12ª giornata: il comunicato della Lega
Questo il comunicato ufficiale della Lega Serie A: "Ecco cosa fare nel week end con la sosta del campionato con il doppio impegno dell`Italia per le qualificazioni ai prossimi Mondiali: pianificare le prossime trasferte per seguire la squadra del cuore! Sono stati infatti resi noti anticipi e posticipi delle partite che si giocheranno dalla quarta alla dodicesima giornata comprese. Già alla ripresa del campionato Juventus-Inter infiammerà la terza giornata, sabato 13 settembre alle 18.00, ma anche nel fine settimana successivo ci sarà da divertirsi con il Derby della Capitale, Lazio-Roma, in programma domenica 21 settembre all`ora di pranzo. Spazio ai sedicesimi di Coppa Italia Frecciarossa in settimana: Martedì 23 settembre alle 17.00 c’è Cagliari-Frosinone, alle 18.30 Udinese-Palermo e alle 21.00 Milan-Lecce. Mercoledì invece si parte con Parma-Spezia alle 17.00 per proseguire con Verona-Venezia alle 18.30 e chiudere alle 21.00 con Como-Sassuolo. Giovedì le ultime due sfide: Genoa-Empoli alle 18.30 a seguire Torino-Pisa. Juventus-Atalanta, invece, spicca nella quinta giornata, sabato 27 settembre alle 18.00, insieme a Milan-Napoli, prevista il giorno successivo alle 20.45. Domenica interessantissima alla sesta giornata, quella prima della prossima sosta, con Fiorentina-Roma alle 15.00, Napoli-Genoa alle 18.00 e Juventus-Milan in serata. Spazio a Estonia-Italia sabato 11 ottobre e a Italia-Israele (a Udine) il martedì successivo, prima di rituffarsi nella Serie A Enilive. La settima giornata si apre con Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona sabato 18 ottobre alle 15.00 e si chiude con Cremonese-Udinese lunedì sera. In mezzo Roma-Inter si prende la scena sabato alle 20.45, ma anche Como-Juventus, domenica a pranzo, Atalanta-Lazio, sempre domenica alle 18.00, e Milan-Fiorentina in serata promettono spettacolo."
Napoli-Inter, Fiorentina-Juve e derby della Madoninna
"Sabato 25 ottobre alle 18.00 c`è Napoli-Inter, valevole per l`ottava giornata, domenica 26 il derby lombardo tra Cremonese e Atalanta alle 12.30, quello dell`appennino tra Fiorentina e Bologna alle 18.00 e Lazio-Juventus in serata per chiudere il turno. Nemmeno il tempo di metabolizzare i risultati e si torna in campo per il primo turno infrasettimanale della stagione: martedì alle 18.30 si gioca Lecce-Napoli, seguito da Atalanta-Milan. Mercoledì 29 si gioca il grosso del turno con Como-Verona, Juventus-Udinese e Roma-Parma alle 18.30, Bologna-Torino, Genoa-Cremonese e Inter Fiorentina alle 20.45. La nona giornata termina giovedì con Cagliari-Sassuolo alle 18.30 e Pisa-Lazio alle 20.45. Il primo week end di novembre ci regala Milan-Roma, domenica 2 novembre alle 20.45, mentre nella stessa giornata il Napoli accoglie il Como sabato alle 18.00, la Juve va a Cremona in serata, mentre domenica, sempre alle 18.00 c`è il derby emiliano tra Parma e Bologna. A proposito di derby: sabato 8 novembre c`è quello della Mole, alle 18.00, Juventus-Torino. L`undicesima giornata, però si apre venerdì sera con la sfida tra neopromosse Pisa-Cremonese. Domenica a pranzo l`Atalanta accoglie il Sassuolo, mentre qualche ora dopo il Napoli va a Bologna (ore 15.00) e Inter-Lazio alle 20.45 mette nuovamente in pausa la Serie A Enilive: Estonia-Italia si gioca giovedì 13 novembre, mentre San Siro ospita Italia-Norvegia domenica 16. Alla ripresa, infine, si riparte col botto: Fiorentina-Juventus, è sabato 22 novembre alle 18.00, seguita da Napoli-Atalanta alle 20.45. Ciliegina sulla torta il derby di Milano, Inter-Milan, in programma domenica alle 20.45".
