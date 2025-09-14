Atalanta-Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Atalanta a caccia della prima vittoria stagionale. È infatti cominciato con 2 pareggi il nuovo corso targato Ivan Juric, che alla prima di campionato non è andato oltre l'1-1 con il Pisa, per poi raccogliere un altro punto sul campo del Parma. A contendere i primi 3 punti alla Dea è ora il Lecce di Eusebio Di Francesco e dell'ex Nikola Krstovic, reduci dal ko interno contro il Milan di Massimiliano Allegri (che ritroverà al secondo turno di Coppa Italia) e prima ancora dal pareggio a reti inviolate con il Genoa. La prossima giornata, l'agenda di Gianluca Scamacca e compagni ha poi in programma il debutto in Champions League contro il Psg al Parco dei Principi: appuntamento alle ore 21 di mercoledì 17 settembre. I salentini ospiteranno invece il Cagliari venerdì 19.
Dove vedere Atalanta-Lecce in streaming e diretta tv
Le formazioni di Juric e Di Francesco si affronteranno alle ore 15 di domenica 14 settembre presso il Gewiss Stadium di Bergamo. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn e in pay tv sul canale Sky Zona Dazn 1 (214).
Segui Atalanta-Lecce sul nostro sito.
Atalanta-Lecce: le probabili formazioni
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Scalvini; Bellanova, Pasalic, De Roon, Zalewski; De Ketelaere; Krstovic, Sulemana. Allenatore: Juric.
A disposizione: Sportiello, Rossi, Djimsiti, Ahanor, Obric, Musah, Brescianini, Zappacosta, Bernasconi, Maldini, Samardzic, Camara.
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Berisha, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Morente. Allenatore: Di Francesco.
A disposizione: Fruchtl, Samooja, Perez, Siebert, Kouassi, N’Dri, Ndaba, Gorter, Helgason, Camarda, Banda, Sottil.
Arbitro: Manganiello (Pinerolo). Assistenti: Cecconi-M. Rossi. IV Uomo: Zanotti. Var: Marini. Ass.Var: Chiffi.