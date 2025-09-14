Atalanta-Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Atalanta a caccia della prima vittoria stagionale. È infatti cominciato con 2 pareggi il nuovo corso targato Ivan Juric, che alla prima di campionato non è andato oltre l'1-1 con il Pisa, per poi raccogliere un altro punto sul campo del Parma. A contendere i primi 3 punti alla Dea è ora il Lecce di Eusebio Di Francesco e dell'ex Nikola Krstovic, reduci dal ko interno contro il Milan di Massimiliano Allegri (che ritroverà al secondo turno di Coppa Italia) e prima ancora dal pareggio a reti inviolate con il Genoa. La prossima giornata, l'agenda di Gianluca Scamacca e compagni ha poi in programma il debutto in Champions League contro il Psg al Parco dei Principi: appuntamento alle ore 21 di mercoledì 17 settembre. I salentini ospiteranno invece il Cagliari venerdì 19.