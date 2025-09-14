Sassuolo-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

La Lazio fa visita al Sassuolo nella terza giornata del campionato di Serie A. Una partita per capire che squadra ha tra le mani Maurizio Sarri. Se la Lazio annientata dal Como nella prima giornata o quella più spumeggiante capace di sotterrare il Verona sotto quattro reti. La sfida al Sassuolo, per Sarri, vale più dei semplici tre punti in palio. E non solo perché precede il derby con la Roma, match che all'ombra del Colosseo può indirizzare la stagione. Anche per questo il tecnico biancoceleste chiede ai suoi il miglior approccio possibile perché "la superficialità si paga. Il nostro tipo di approccio sarà fondamentale. Se l'atteggiamento mentale sarà quello della prima giornata non abbiamo possibilità, se è quello dell'ultima allora sì", ha ammesso il tecnico biancoceleste nella conferenza stampa della vigilia sottolineando inoltre come il Sassuolo "ha avuto un avvio difficile dal punto di vista di risultati, ma il loro attacco ce l'hanno in pochi. E' una buonissima squadra che non avrà nulla a che fare con la bassa classifica".