Simeone, eurogol e prima vittoria Toro! Baroni stende la Roma all'Olimpico

Simeone da la scossa al Toro. I granata sbancano l'Olimpico grazie al gran conclusione dell'argentino, che regala a Baroni i primi 3 punti in classifica nonché la prima marcatura in campionato. Un successo di misura valido per la terza giornata di Serie A e che segue il ko all'esordio contro l'Inter e il pareggio a reti inviolate con la Fiorentina. La Roma di Gasperini manca dunque l'aggancio a Juve e Napoli rimanendo a quota 6 punti (le formazioni di Tudor e Conte hanno superato rispettivamente Inter e Fiorentina nell'anticipo di sabato 13). La prossima giornata, i giallorossi saranno impegnati nel derby di Roma in programma alle ore 12.30 di domenica 21 settembre - a seguire il debutto in Europa League sul campo del Nizza - . Il Toro ospiterà invece l' Atalanta lo stesso giorno alle ore 15.

Roma-Torino: il racconto della partita

Parte bene il Torino, che impensierisce subito la difesa giallorossa con la conclusione mancina Vlasic che fiora il palo. La Roma cresce e risponde con Mancini prima ed Hermoso poi, ma al duplice fischio le occasioni restano poche su entrambi i fronti e le marcature inviolate. Nella ripresa, Gasperini rivoluziona l'attacco: dentro Baldanzi e Ferguson, fuori Dybala e El Aynaoui: l'ex Juve preservato per il derby, nessun problema fisico. Nella ripresa, i padroni di casa provano a trovare il vantaggio, ma a sbloccare le marcature ci pensa Simeone con un gran tiro dal limite (59'). Non passa molto che Soulé sfiora il pareggio con un destro diretto sul secondo palo ma che si spegne sul fondo. Poi è Svilar a negare il doppio vantaggio ad Aboukhlal. I giallorossi insistono per evitare il primo ko stagionale, ma gli ospiti non mollano di un centimetro e dopo avere cercato il raddoppio con il destro a giro di Vlasic e negato l'1-1 con un gran parata di Israel, possono finalmente festeggiare il primo successo (e il primo gol) in Serie A.