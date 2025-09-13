È già tempo di derby d'Italia in Serie A con Juventus ed Inter che si affronteranno per la terza giornata di campionato. I bianconeri di Igor Tudor , ancora a punteggio pieno dopo le vittorie contro Parma e Genoa, proveranno a continuare il trend positivo in una sfida che potrebbe dire già tanto per la lotta scudetto. I nerazzurri di Chivu , sconfitti a sorpresa dall'Udinese, vorranno invece mandare un messaggio chiaro alle pretedenti. Il tutto nella cornice di un Allianz Stadium tutto esaurito per una delle partite più attese dell'anno.

17:30

Rocchi e la Refcam

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di A e B, a Dazn parla della novità della Refcam, che debutta in Juve-Inter: "Punto di vista particolare, da casa così ci si rende conto di cosa vede l'arbitro. Non credo che impatti a livello arbitrale, per chi sta a casa ed usufruisce di un servizio credo sia una cosa bella e nuova. E' l'occasione per capire se l'arbitro è posizionato bene oppure poteva avere altra visuale: potrebbe quindi avere utilità didattica, ma finché non la vediamo e capiamo non sappiamo".

17:23

Chiellini: "Yildiz speciale. Bremer e Vlahovic..."

Nel pre partita Giorgio Chiellini, ai microfoni di Dazn, torna sulle sfide in carriera contro l'Inter: "Rievoca tante immagini belle, qualcuna anche brutta. L'eccitazione si vede dai tifosi, si fa fatica a sentirci l'un l'altro: son questo le partite che uno aspetta. Vlahovic? Lo avrei chiesto io a voi... (ride, ndr). Sta facendo bene, Igor lo sta vedendo bene".

Tudor non vede Openda come alternativa a Yildiz? Chiellini risponde: "Si può giocare in modi diversi, lui è diverso da Vlahovic e David. Credo che trovare un fac simile di Yildiz sia difficile perché è speciale. Luis può giocare prima punta o con un altro attaccante, come fatto l'anno scorso con Sesko. Ha caratteristiche diverse dagli altri, lo abbiamo scelto per questo". E poi risponde alla domanda 'Meglio Chiellini o Bremer?' (QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI)

17:17

Vlahovic, contro l'Inter già a segno

Sono 4 le reti dell'attaccante serbo nei precedenti con i nerazzurri: 14 apparizioni tra Serie A e Coppa Italia, con 4 gol messi a referto (1 con la Fiorentina, 3 con la Juve)

17:10

Inter, accoglienza dei tifosi Juve con... 5 pere

Alcuni tifosi bianconeri si sono presentati all'esterno dell'Allianz Stadium con 5 cartelli, ognuno dei quali ritrae... una pera. Il riferimento ironico è ovviamente al ko dell'Inter per 5-0 nell'ultima finale di Champions contro il Psg

17:05

Le scelte di Chivu

Questo l'11 dell'Inter che scenderà in campo dal 1' all'Allianz Stadium.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

17:01

Juventus-Inter, l'ufficiale dei bianconeri

Confermate le anticipazioni della vigilia. Tudor dà fiducia a McKennie sulla sinistra con Vlahovic al posto di David. Alle sue spalle Koopmeiners ed Yildiz

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, K. Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

16:57

Juve-Inter: duello francese e turco

Fantasia al potere. Sarà intrigante la sfida nella sfida tra i fratelli Thuram. Ricordiamo che il padre dei due calciatori, Lilian, è stato una bandiera bianconera avendo conquistato due scudetti nel 2001 - 2002 e nel 2002 - 2003, ma oggi ha il cuore diviso con Kephren che milita nella Juventus e Marcus che guida l'attacco dell'Inter. Altro duello da tener d'occhio sarà quello turco. Sulla trequarti di Tudor agirà Yildiz, mentre la mediana di Chivu sarà comandata da Calhanoglu che attualmente è il capitano della Nazionale guidata da Vincenzo Montella. In campo si ritroverammo due connazionali e due amici

16:45

Tra Tudor e Chivu non sarà la prima volta

Juventus e Inter sarà anche la sfida in panchina tra Tudor e Chivu. Il croato ha esperienza in panchina avendo guidato già Udinese, Verona e Lazio in Serie A prima di tornare a Torino per la prima volta da capo allenatore. Il rumeno invece dopo l'esperienza nel settore giovanile interista, lo scorso anno ha debuttato in massima serie sulla panchina del Parma e ha già battuto Tudor grazie al gol siglato da Pellegrino nella sfida del Tardini dello scorso aprile.

16:35

I precedenti sorridono ai bianconeri

Tra Juventus ed Inter i precedenti sorridono interamente ai padroni di casa. I bianconeri storicamente rappresentano la squadra contro cui l’Inter ha rimediato più sconfitte, 88 per la precisione, subendo anche 264 gol solo nelle sfide di campionato. Invece tre degli ultimi quattro match disputati tra le due squadre nel girone d’andata di Serie A sono terminate in parità

16:25

Inter, può debuttare Akanji

L’Inter di Chivu invece è ancora alla ricerca del suo assetto definitivo, ma potrebbe esserci l’inserimento dal primo minuto del nuovo arrivato Akanji che in rosa ha preso il posto di Pavard passato al Marsiglia e ieri sera in rete all’esordio contro il Lorient. Sulla corsia di sinistra a Dimarco potrebbe essere preferito Carlos Augusto con M. Thuram e L. Martinez in attacco.

Questa la probabile formazione dei nerazzurri Inter 3-5-2: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.

16:16

Tudor può scegliere Vlahovic al posto di David

Tudor potrebbe dare fiducia a Vlahovic per la prima volta in stagione dal primo minuto, lasciando in panchina David. Dopo l’ottimo inizio di campionato del serbo, andato a segno sia con la sua nazionale che da subentrante contro Parma e Genoa il tecnico croato potrebbe dargli fiducia. All’Inter ha già segnato 3 volte nei 10 precedenti, incidendo positivamente sia con la maglia della Fiorentina che della Juventus nel 4-4 di San Siro. Mckennie dovrebbe invece partire titolare a sinistra vincendo il ballottaggio con Joao Mario.

Questa la probabile formazione dei bianconeri Juventus 3-4-2-1: Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, K. Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

16:10

Tudor senza Cambiaso, Conceicao e Zhegrova

Tudor dovrà fare i conti con due assenze nel reparto avanzato per scegliere l’undici da opporre ai nerazzurri: quelle di Francisco Conceicao e di Edon Zhegrova che non sono stati convocati. Il portoghese si è fermato in nazionale a causa di un affaticamento muscolare, saltando la sfida contro l’Ungheria. Il kosovaro invece è ancora alle prese con la pubalgia che si porta dietro da Lille e salterà anche la sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund di martedì. Causa squalifica non ci sarà Cambiaso che è stato fermato per due turni dal giudice sportivo in seguito al rosso rimediato nell’esordio casalingo di campionato contro il Parma.

15:55

Juventus-Inter, in campo alle 18

Alle 18 all’ Allianz Stadium va in scena il derby d’Italia numero 185 tra Juventus e Inter. Per i bianconeri una vittoria, oltre a dare seguito ai successi ottenuti contro Parma e Genoa, infliggerebbe una mazzata psicologica non indifferente ai nerazzurri che scivolerebbero a -6 in classifica. L’Inter vuole riscattare la sconfitta interna contro l’Udinese e lo farà potendo disporre dello svizzero Manuel Akanji, arrivato nelle ultime ore di mercato dal Manchester City e indiziato a partire dal primo minuto come centrale di destra.

Allianz Stadium - Torino