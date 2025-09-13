Juventus-Inter: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

La Juventus per inanellare la terza vittoria consecutiva, l'Inter per rialzarsi dalla disfatta casalinga contro l'Udinese di Runjaic. All'Allianz Stadium di Torino arriva il primo derby d'Italia della stagione, con entrambe le squadre che daranno il massimo per uscire dal terreno di gioco con i tre punti. I bianconeri dovranno fare a meno del nuovo acquisto Zhegrova, ancora in fase di recupero dal lungo infortunio rimediato al Lille. "Sono state due settimane particolari. Dopo le nazionali si deve pensare giorno per giorno. C'è chi deve risposare, chi deve lavorare di più. Abbiamo fatto due allenamenti insieme. Sono positivo, mi è mancato il calcio giocato. È solo una partita da giocare - ha ricordato il tecnico croato -. Una partita importante perché si gioca contro l'Inter ed è bello, ma non c'è nessuna particolarità o qualcosa che cambia. È bello misurarsi contro una squadra che negli ultimi anni in Italia è stata la più forte". Ha parlato così Igor Tudor alla vigilia della sfida contro l'Inter di Chivu, con il punto di vista di quest'ultimo che non si discosta troppo da quello dell'allenatore bianconero: "Siamo solo alla terza giornata, il bello del calcio è che devi giocare queste partite - ha detto l'allenatore nerazzurro -. Non bisogna caricarla più di tanto perché le squadre coinvolte sanno l'importanza di uno Juve-Inter. Bisogna avere la serenità giusta e la mentalità giusta per capire i momenti della gara. È importante, ma non cambia niente, quando le cose non girano bisogna rimboccarsi le maniche".