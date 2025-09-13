Juventus-Inter, i convocati di Tudor: la decisione ufficiale su Conceicao. Openda e Zhegrova...

Manca sempre meno al match tra Juventus ed Inter, con le due compagini che si affronteranno nel pomeriggio alle ore 18:00 all'Allianz Stadium. A poche ore dalla gara, il club bianconero ha diramato la lista ufficiale dei convocati in vista del derby d'Italia, all'interno della quale figurano le prime grandi assenze. Non prenderanno parte, infatti, alla sfida, il nuovo acquisto Edon Zhegrova - compagno di squadra di Jonathan David ai tempi del Lille - e Francisco Conceicao, alle prese con un problema fisico rimediato con il Portogallo durante la sosta per le nazionali. Chi figura in primo piano è, invece, Lois Openda: il centravanti belga, arrivato nelle ultime ore dell'ultima sessione estiva di calciomercato, è alla prima convocazione ufficiale con la Juventus, e chissà che non possa trovare anche minutaggio a partita in corso nel primo big match della stagione per i bianconeri.