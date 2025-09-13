Juventus-Inter, i convocati di Tudor: la decisione ufficiale su Conceicao. Openda e Zhegrova...

Manca sempre meno al match tra Juventus ed Inter, con le due compagini che si affronteranno nel pomeriggio alle ore 18:00 all'Allianz Stadium. A poche ore dalla gara, il club bianconero ha diramato la lista ufficiale dei convocati in vista del derby d'Italia, all'interno della quale figurano le prime grandi assenze. Non prenderanno parte, infatti, alla sfida, il nuovo acquisto Edon Zhegrova - compagno di squadra di Jonathan David ai tempi del Lille - e Francisco Conceicao, alle prese con un problema fisico rimediato con il Portogallo durante la sosta per le nazionali. Chi figura in primo piano è, invece, Lois Openda: il centravanti belga, arrivato nelle ultime ore dell'ultima sessione estiva di calciomercato, è alla prima convocazione ufficiale con la Juventus, e chissà che non possa trovare anche minutaggio a partita in corso nel primo big match della stagione per i bianconeri.
Juve, i convocati in vista dell'Inter
La Juventus arriva alla gara con l'Inter di Chivu in uno stato di forma decisamente positivo: sono sei i punti raccolti dal club allenato da Tudor nelle ultime due partite - contro Parma e Genoa -, in cui è risultato in entrambe decisivo Dusan Vlahovic, galvanizzato anche dalla rete in nazionale con la sua Serbia. Proprio il numero 9 bianconero potrebbe riuscire a strappare addirittura un posto da titolare nello scacchiere di Tudor al posto di David. Una piacevole sorpresa nella lista dei convocati di Tudor porta il nome di Juan Cabal - che lo scorso novembre aveva rimediato una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro -, alla prima convocazione ufficiale sotto la gestione Tudor. Di seguito la lista dei convocati della Juventus: Perin, Bremer, Gatti, Locatelli, Kelly, Koopmeiners, Vlahovic, Yildiz, Di Gregorio, Adzic, Kostic, K.Thuram, Openda, McKennie, Pinsoglio, Rugani, Joao Mario, David, Cabal.