COMO - A chiudere il calendario della terza giornata del campionato di Serie A sarà il posticipo in programma alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Sinigaglia tra Como e Genoa. I lariani di Cesc Fabregas dopo il 2-0 interno contro la Lazio al debutto firmato Douvikas-Nico Paz hanno perso di misura al Dall’Ara contro il Bologna (rete decisiva di Orsolini). Primo incontro lontano da Marassi, invece, per il Grifone di Patrick Vieira, che dopo lo 0-0 all’esordio contro il Torino si è arreso alla Juventus, vittoriosa grazie al colpo di testa di Dusan Vlahovic. Compagni di squadra all'Arsenal, Fabregas e Vieira si ritrovano uno contro l'altro, stavolta da avversari, nelle vesti di allenatori. Nel prossimo turno i lombardi faranno visita alla Fiorentina (domenica 21 settembre alle ore 18) mentre i liguri saranno di scena a Bologna (sabato 20 settembre alle ore 15).
Como-Genoa: diretta tv e streaming
Como-Genoa, posticipo della terza giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Sinigaglia e sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.
Le probabili formazioni di Como-Genoa
COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Kühn, Paz, Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
A disposizione: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Caqueret, Morata, Sergi Roberto, Moreno, Baturina, Posch, Smolcic, Diego Carlos, Addai, Cerri.
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi, Carboni; Colombo. Allenatore: Vieira.
A disposizione: Siegrist, Sommariva, Otoa, Ekhator, Thorsby, Messias, Venturino, Vitiinha, Cuenca, Ekuban, Gronbaek, Marcandalli, Sabelli, Stanciu.
ARBITRO: Piccinini di Forlì. ASSISTENTI: Di Monte-Regattieri. IV UFFICIALE: Massimi. VAR: Gariglio. ASS. VAR: Serra.
