COMO - A chiudere il calendario della terza giornata del campionato di Serie A sarà il posticipo in programma alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Sinigaglia tra Como e Genoa. I lariani di Cesc Fabregas dopo il 2-0 interno contro la Lazio al debutto firmato Douvikas-Nico Paz hanno perso di misura al Dall’Ara contro il Bologna (rete decisiva di Orsolini). Primo incontro lontano da Marassi, invece, per il Grifone di Patrick Vieira, che dopo lo 0-0 all’esordio contro il Torino si è arreso alla Juventus, vittoriosa grazie al colpo di testa di Dusan Vlahovic. Compagni di squadra all'Arsenal, Fabregas e Vieira si ritrovano uno contro l'altro, stavolta da avversari, nelle vesti di allenatori. Nel prossimo turno i lombardi faranno visita alla Fiorentina (domenica 21 settembre alle ore 18) mentre i liguri saranno di scena a Bologna (sabato 20 settembre alle ore 15).