Lecce-Cagliari: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

LECCE - Ad aprire la quarta giornata del campionato di Serie A sarà l’anticipo in programma alle ore 20.45 allo stadio Via del Mare tra Lecce e Cagliari. I salentini di Eusebio Di Francesco dopo lo 0-0 del Ferraris contro il Genoa all’esordio sono incappati in due ko consecutivi, perdendo 2-0 tra le mura amiche contro il Milan e 4-1 al Gewiss Stadium contro l’Atalanta. Martedì 23 settembre alle ore 21, poi, i giallorossi cercheranno di prendersi la rivincita contro il Diavolo al Meazza nel secondo turno di Coppa Italia dopo aver superato 2-0 la Juve Stabia nel primo incontro. Molto bene, invece, l’avvio dei sardi di Fabio Pisacane. Fermata sull’1-1 la Fiorentina al debutto, i rossoblù si sono arresi solo all’ultimo secondo al Maradona contro i campioni d’Italia del Napoli, beffati dal gol allo scadere di Zambo Anguissa, mentre nell’ultima uscita hanno piegato 2-0 il Parma grazie ai sigilli di Mina e Felici. Dopo aver battuto ai calci di rigore la Virtus Entella, invece, gli isolani ospiteranno martedì alle 17 il Frosinone nel secondo turno del trofeo nazionale.
Lecce-Cagliari: diretta tv e streaming
Lecce-Cagliari, anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A, é in programma alle ore 20.45 allo stadio Via del Mare e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn.
Le probabili formazioni di Lecce-Cagliari
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Sala; Pierotti, Stulic, Sottil. Allenatore: Di Francesco.
A disposizione: Fruchtl, Samooja, Perez, Siebert, Kouassi, Berisha, N'Dri, Ndaba, Kaba, Helgason, Camarda, Banda, Morente.
CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Folorunsho; Gaetano; Belotti, Esposito. Allenatore: Pisacane.
A disposizione: Ciocci, Sarno, Di Pardo, Idrissi, Juan Rodriguez, Zappa, Zè Pedro, Deiola, Mazzitelli, Rog, Borrelli, Cavuoti, Felici, Kilicsoy, Pavoletti.
ARBITRO: Zufferli di Udine. ASSISTENTI: Di Gioia-Yoshihawa. IV UFFICIALE: Tremolada. VAR: Gariglio. ASS. VAR: Serra.