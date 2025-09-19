Lecce-Cagliari: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

LECCE - Ad aprire la quarta giornata del campionato di Serie A sarà l’anticipo in programma alle ore 20.45 allo stadio Via del Mare tra Lecce e Cagliari. I salentini di Eusebio Di Francesco dopo lo 0-0 del Ferraris contro il Genoa all’esordio sono incappati in due ko consecutivi, perdendo 2-0 tra le mura amiche contro il Milan e 4-1 al Gewiss Stadium contro l’Atalanta. Martedì 23 settembre alle ore 21, poi, i giallorossi cercheranno di prendersi la rivincita contro il Diavolo al Meazza nel secondo turno di Coppa Italia dopo aver superato 2-0 la Juve Stabia nel primo incontro. Molto bene, invece, l’avvio dei sardi di Fabio Pisacane. Fermata sull’1-1 la Fiorentina al debutto, i rossoblù si sono arresi solo all’ultimo secondo al Maradona contro i campioni d’Italia del Napoli, beffati dal gol allo scadere di Zambo Anguissa, mentre nell’ultima uscita hanno piegato 2-0 il Parma grazie ai sigilli di Mina e Felici. Dopo aver battuto ai calci di rigore la Virtus Entella, invece, gli isolani ospiteranno martedì alle 17 il Frosinone nel secondo turno del trofeo nazionale.