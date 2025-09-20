Bologna-Genoa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

BOLOGNA - Il Bologna deve andare più veloce. Italiano l'ha detto e l'ha ripetuto: l'unica strada è lavorarci sopra, come ha fatto il tecnico in vista del Genoa. Il secondo tempo col Milan è ancora un peso sullo stomaco, come sottolinea Italiano: «Siamo mancati in quei punti in cui non venivamo meno l'anno scorso. Ovvero nella produzione, nell'essere pericolosi. Bisogna crescere nella velocità, lavorare bene negli ultimi 30 metri con maggior dinamismo. Essere più rapidi. Questo ci è mancato a Milano». Sono oggettive le 2 sconfitte su 3, seppure fuori casa con Roma e Milan, così come la scarsa produttività offensiva: un solo gol in 270'; nessuno ha fatto peggio in A. Vieira non ha dubbi sulla squadra di Italiano e mette tutti in guardia «Sarà una partita completamente diversa rispetto a quella dello scorso anno» quando una doppietta di Venturino e un gol di Vitinha regalarono un ultimo successo al Grifone. Ma era, appunto, l’ultima stagionale e i rossoblù arrivavano dalla vittoria in Coppa Italia. Genoa che con il gol segnato in recupero a Como ha spezzato la maledizione che lo vedeva ancora a zero proprio nella casella delle reti siglate. «A Como abbiamo fatto vedere che stiamo bene fisicamente. Tatticamente volevamo essere alti e aggressivi, forse dovevamo gestire meglio alcune situazioni ma abbiamo dimostrato di essere sempre una squadra difficile contro cui giocare»