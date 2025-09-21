Torino-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Galvanizzato dal successo ottenuto domenica scorsa in casa della Roma, il Torino si prepara ad affrontare la gara contro l'Atalanta per il quarto turno di Serie A: "L'avversario è forte, di primo livello - ha dichiarato in conferenza stampa il tecnico granata, Marco Baroni -. Davanti troveremo una squadra in grande salute, abituata a giocare una cinquantina di partite all'anno". Nelle prime tre gare di campionato il rendimento della formazione piemontese è andato in crescendo, non solo per i risultati ma anche sul piano del gioco: "Siamo ancora in fase di costruzione, di assemblaggio - ha sottolineato Baroni -. Alcuni giocatori sono arrivati con il mercato ancora in corso, altri devono ancora raggiungere un minutaggio adeguato. In questa prima fase di campionato è importante soprattutto trovare identità ed equilibrio".
Dove vedere Torino-Atalanta, diretta tv e streaming
La partita tra Torino e Atalanta è in programma alle ore 15 e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.
Torino-Atalanta, probabili formazioni
TORINO (3-4-3): Israel; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Asllani, Biraghi; Ngonge, Simeone, Vlasic. Allenatore: Baroni. A disposizione: Paleari, Popa, Pedersen, Dembele, Nkounkou, Ilkhan, Ilic, Anjorin, Tameze, Gineitis, Perciun, Aboukhlal, Njie, Adams, Zapata.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Musah, De Roon, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Krstovic. Allenatore: Juric. A disposizione: Sportiello, Rossi, Ahanor, Obric, Brescianini, Zappacosta, Bernasconi, Pasalic, Maldini, Lookman.
ARBITRO: Colombo. ASSISTENTI: Zingarelli-Bianchini. QUARTO UOMO: Arena. VAR: Guida. AVAR: Maresca.