Toro, tre schiaffi dall'Atalanta mentre esplode la contestazione a Cairo. Pari Cremonese col Parma

L' Atalanta supera in trasferta il Torino per 3-0 nella gara valida per la quarta giornata di serie A e salgono al quinto posto in classifica provvisoria raggiungendo la Cremonese. Tutte le reti nel primo tempo realizzate nel giro di otto minuti. Nerazzurri in vantaggio con Krstovic al 30', raddoppio di Sulemana al 34' e a segno ancora Krstovic, che firma la doppietta al 38'. Per il Torino, che resta a 4 punti, seconda sconfitta stagionale dopo quella contro l'Inter, alla prima di campionato. Intanto scoppia la contestazione nel tifo granata: durante la gara il pubblico ha esposto diversi cartoncini con la scritta "Cairo vattene" , invitando così il presidente a mettere in vendita la società.

Pari tra Cremonese e Parma

Cremonese e Parma hanno pareggiato 0-0 nella sfida valida per la quarta giornata di serie A disputata allo stadio Zini. Continua l'imbattibilità della formazione lombarda, neopromossa in Serie A che in classifica si porta a 8 punti in sesta posizione. Per gli emiliani secondo punto in quattro partite dopo il pareggio con l'Atalanta: i ducali di Cuesta restano in terzultima posizione ma con gli stessi punti di Genoa e Fiorentina.