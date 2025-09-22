Verona-Juve, l’ammissione dell’AIA: Rapuano dritto in Serie B e Var congelato

Stop a Rapuano, Aureliano da valutare

Segue lo stesso trattamento di Yildiz: due turni di stop e sanzione da parte del club bianconero, che così ammette la responsabilità del proprio giocatore. In questa stagione, alla prima giornata, è toccato ad Andrea Cambiaso, che si spazientisce con Vitik del Parma: gesto di reazione e stesso copione, con buona pace di Tudor, certamente non felice. L’azzurro salta Genoa e Inter e paga l’errore. Con Orban (solo ammonito), invece, non è successo: la disparità nella valutazione di un episodio così evidente ha stupito Tudor. Sorpreso oltremodo dalla giustificazione a caldo di Rapuano, riportata in conferenza stampa al Bentegodi: "Il Var l’ha anche rivisto, mi ha spiegato che Orban non ha caricato il gomito. Uno può dare un cazzotto, ma se non l’hai caricato non è rosso. Incredibile". Incredibile, ma vero. Al di là della penalizzazione che avrebbe riguardato il Verona - Orban avrebbe preso due giornate di squalifica in caso di rosso per lo scontro con Gatti - la Juve avrebbe beneficiato dell’uomo in più. Da lì nasce l’amarissimo sfogo del tecnico croato. Lo stop a Rapuano è la conseguenza di una giornata tremenda. Ma anche Aureliano verrà valutato, perché non è stato solo l’arbitro di campo ad inciampare malamente.