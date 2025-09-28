Sassuolo-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Delusioni milanesi per entrambe le squadre: il Sassuolo viene dalla sconfitta per 2-1 in casa dell'Inter, l'Udinese ha invece ceduto il passo al Milan nel proprio stadio, col punteggio di 3-0 per i rossoneri di Max Allegri. Il club di Fabio Grosso, che ha finora collezionato soltanto una vittoria in campionato contro la Lazio di Maurizio Sarri, ha un ruolino di marcia caratterizzato da tre sconfitte nelle altre tre partite, a cui si aggiunge anche il brutto 3-0 - e l'eliminazione - rimediato contro il Como di Fabregas in Coppa Italia. Situazione diversa quella che caratterizza l'Udinese di Runjaic, che contro il Milan ha raccolto la sua prima sconfitta in campionato: le vittorie con Pisa ed Inter - ed in Coppa contro il Palermo - e l'iniziale pareggio contro il Verona hanno finora caratterizzato il percorso del tecnico croato, che ben sta figurando con il club bianconero, attualmente a 7 punti in classifica, a soli due passi dalla zona Champions. "L'Udinese è una squadra fisica e solida che ha battuto l'Inter a San Siro e che all'interno ha delle potenzialità grandi. Dobbiamo essere bravi a saperle limitare con una prestazione di squadra e dovremo essere bravi a scardinare la fisicità che hanno nel reparto offensivo". Queste sono state le parole di Fabio Grosso in conferenza stampa alla vigilia del match, a cui si sono poi aggiunte quelle di Runjaic: "Sappiamo bene le difficoltà di questa partita, contro una squadra che gioca bene e ha un buon possesso palla. Noi dobbiamo confermarci rispetto ai nostri livelli cercando di migliorare sugli aspetti individuali."