Verona-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Tutto pronto allo stadio Bentegodi dove alle 20:45 i padroni di casa del Verona ospiteranno il Sassuolo nella gara di anticipo valida per la 6ª giornata di Serie A. L'Hellas è reduce dalla sconfitta sul campo della Roma nonostante una buona prestazione e le diverse occasioni sbagliate: la squadra di Zanetti in classifica è a quota 3 punti grazie ai tre pareggi arrivati contro Udinese, Cremonese e Juventus ed è ancora alla caccia della prima vittoria in campionato. Situazione diversa per il Sassuolo: con 6 punti gudagnati con le vittorie su Lazio e Udinese, gli emiliani stazionano al 13esimo posto proprio in compagnia dei capitolini, in attesa ancora di fare i primi punti in trasferta.
SEGUI VERONA-SASSUOLO IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO
Verona-Sassuolo: diretta tv e streaming
Verona-Sassuolo, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Bentegodi di Verona e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn 1 (214).
Le probabili formazioni di Verona-Sassuolo
VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Serdar, Bernede, Gagliardini, Bradaric; Giovane, Orban. Allenatore: Zanetti. A disposizione: Perilli, Toniolo, Ebosse, Bella-Kotchap, Slotsager, Yellu, Akpa Akpro, Frese, Fall, Oyekoge, Kastanos, Mosquera, Niasse, Al-Musrati, Sarr, Ajayi. Indisponibili: Suslov, Harroui. Squalificati: /.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Wranckx, Matic, Konè; Berardi, Pinamonti, Laurientè. Allenatore: Grosso. A disposizione: Turati, Satalino, Romagna, Candè, Couibaly, Odenthal, Boloca, Lipani, Iannoni, Thorstvedt, Volpato, Fadera, Pierini, Cheddira, Moro, Skjellerup. Indisponibili: Paz, Pieragnolo. Squalificati: /.
ARBITRO: Forneau della sezione di Roma. ASSISTENTI: Imperiale-Regattieri. QUARTO UFFICIALE: Marchetti. VAR: Maggioni. ASS. VAR: Maresca.