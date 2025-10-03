Verona-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Tutto pronto allo stadio Bentegodi dove alle 20:45 i padroni di casa del Verona ospiteranno il Sassuolo nella gara di anticipo valida per la 6ª giornata di Serie A. L'Hellas è reduce dalla sconfitta sul campo della Roma nonostante una buona prestazione e le diverse occasioni sbagliate: la squadra di Zanetti in classifica è a quota 3 punti grazie ai tre pareggi arrivati contro Udinese, Cremonese e Juventus ed è ancora alla caccia della prima vittoria in campionato. Situazione diversa per il Sassuolo: con 6 punti gudagnati con le vittorie su Lazio e Udinese, gli emiliani stazionano al 13esimo posto proprio in compagnia dei capitolini, in attesa ancora di fare i primi punti in trasferta.