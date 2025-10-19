Como-Juve 2-0: Kempf apre, Nico Paz sigilla e la rivoluzione Tudor crolla. Kalulu e Cambiaso horror

Il primo schiaffo fa malissimo alla Juventus, che tra una rivoluzione tattica fallita e una sconfitta pesantissima per classifica e ambizioni esce con le ossa rotte da Como, ko 2-0 per le reti in avvio di Kempf e nel finale di Nico Paz. Tudor inizia nel peggiore dei modi un ciclo di trasferte durissime tra Madrid e Roma delle quali questa era sulla carta la più abbordabile. Sotto accusa il passaggio alla difesa a quattro, mai messa in campo prima, con una coppia di centrali mai collaudata (Rugani-Kelly) e due esterni che hanno messo in mostra tutta la loro incapacità a ricoprire difensivamente un ruolo chiave: proprio Kalulu e Cambiaso sono i simboli di questo primo tonfo stagionale bianconero, presi d'infilata sui gol, con Nico Paz a vincere sul campo la sfida nella sfida tra numeri 10 con uno sfiancato Yildiz.