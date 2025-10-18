Cambiaso, la critica dell'agente: "Alla Juve spesso fuori ruolo. Come Maldini, Guardiola lo voleva"

Reduce dagli impegni con l'Italia guidata da Gattuso, Cambiaso è rientrato a Vinovo con rinnovata motivazione. Nelle sfide contro Israele ed Estonia ha mostrato il suo valore, confermando di essere ormai una presenza stabile nel gruppo azzurro. Ora, però, la testa è tutta sulla Juventus e sulla prossima sfida contro il Como, dove Tudor è pronto a schierarlo titolare largo a sinistra. Un ruolo che Cambiaso conosce bene e nel quale può sfruttare al massimo le sue qualità: corsa, velocità e senso tattico. L'inizio di stagione non è stato dei migliori, con un'espulsione alla prima giornata contro il Parma, ma il laterale bianconero ha saputo mettersi alle spalle l'episodio e rientrare in campo con la testa giusta per aiutare la squadra tra campionato e Champions. Lontano i tempi in cui il Manchester City provava a strapparlo alla Juve a gennaio scorso anche se poi il retroscena torna vivo con le parole del suo agente.

Cambiaso-Manchester City, l'idea nata a gennaio scorso

Il nome di Andrea Cambiaso è tornato ad associarsi al City di Guardiola non per un nuovo interesse ma perché il suo agente ha raccontato il retroscena dell'interesse dei Citizens. Il Manchester City, a gennaio scorso, aveva messo gli occhi sul terzino bianconero, valutando seriamente un’operazione per portarlo in Premier League. Il club di Guardiola lo aveva identificato come un profilo ideale per le sue caratteristiche tecniche e tattiche: duttile, intelligente, bravo nella fase di spinta ma anche affidabile in copertura. Alla fine, però, l'interesse non si è concretizzato in un'offerta decisiva. Cambiaso è rimasto alla Juventus, dove ha continuato il suo percorso di crescita. L'allenatore catalano lo ha sempre stimato come confermato anche da Giovanni Bia.

Bia: “Guardiola lo voleva. Ma alla Juve non gioca nel suo ruolo”

A spiegare nel dettaglio il mancato trasferimento in Inghilterra è stato il suo agente, Giovanni Bia, intervenuto ai microfoni di Stile TV. “Guardiola era molto interessato a lui, poi sono capitate cose e la trattativa non si è trasformata in trasferimento perchè il City ha avuto diversi infortunati e ha dovuto mettere soldi su altri giocatori". Poi una stoccata, nemmeno troppo velata, del suo utilizzo in campo: "È un po’ come Maldini, Cambiaso è talmente straordinario che si mette sempre a disposizione della Juventus, nonostante spesso la Juve non lo faccia giocare nel suo ruolo”.

