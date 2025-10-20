Cremonese-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Cremonese e Udinese si affrontano allo Zini per l'incontro valido per il posticipo della settima giornata di campionato. I grigiorossi sono reduci dal ko di San Siro contro l'Inter che ha interrotto l'imbattibilità della formazione di Davide Nicola (4-1). I friulani di Kosta Runjaic sono invece chiamati a ritrovare i 3 punti dopo il pareggio con il Cagliari e le due sconfitte precedenti contro Sassuolo e Milan. La prossima giornata, la Cremonese ospiterà l'Atalanta, mentre l'Udinese riceverà il Lecce.