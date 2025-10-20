Tuttosport.com

Cremonese-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Gli uomini di Nicola ospitano o friulani di Runjaic all'incontro valido per il posticipo della 7ª giornata di campionato
cremoneseUdineseSerie A
Cremonese-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A © AGENZIA ALDO LIVERANI SAS

Cremonese e Udinese si affrontano allo Zini per l'incontro valido per il posticipo della settima giornata di campionato. I grigiorossi sono reduci dal ko di San Siro contro l'Inter che ha interrotto l'imbattibilità della formazione di Davide Nicola (4-1). I friulani di Kosta Runjaic sono invece chiamati a ritrovare i 3 punti dopo il pareggio con il Cagliari e le due sconfitte precedenti contro Sassuolo e Milan. La prossima giornata, la Cremonese ospiterà l'Atalanta, mentre l'Udinese riceverà il Lecce.

Cremonese-Udinese: diretta e dove vederla

L'incontro tra le formazioni di Nicola e Runjaic è in programma lunedì 20 ottobre presso lo Zini di Cremona. Sarà possibile assistere all'evento in diretta tv sui canali Sky Sport Calcio (201),  Sky Sport (251) e in streaming sulle piattaforme Now e Dazn.

Segui Cremonese-Udinese sul nostro sito.

Cremonese-Udinese: le probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Vazquez. Allenatore: Nicola.

A disposizione: Nava, Barbieri, Floriani Mussolini, Folino, Faye, Ceccherini, Sarmiento, Grassi, Lordkipanidze, Johnsen, Bonazzoli, Sanabria.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic.

A disposizione: Sava, Padelli, Venuti, Palma, Bertola, Zemura, Ehizibue, Zarraga, Miller, Rui Modesto, Lovric, Ekkelenkamp, Bravo, Gueye, Bayo, Buksa.

Arbitro: Fabbri di Ravenna. Assistenti: Barone-Biffi. Quarto ufficiale: Zanotti. Var: La Penna. Ass. Var: Marini.

