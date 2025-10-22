Stop alle sceneggiate: la svolta annunciata dagli arbitri dopo il caso Milan-Fiorentina

Alla fine le forti lamentele della Fiorentina per l’assegnazione in favore del Milan del rigore che ha deciso nel finale la partita di domenica sera, avevano un loro fondamento. Almeno stando a quanto emerso sia lunedì, con i pensieri del designatore arbitrale Gianluca Rocchi (in sintesi: non era rigore ), sia ieri con la puntata di Open Var andata in onda su Dazn nella quale Andrea De Marco , ex fischietto e oggi responsabile dei rapporti Can A e B, ha ribadito come quanto successo non fosse da sanzionare con il tiro dagli undici metri. Niente rigore e soprattutto il richiamo pubblico a Gimenez per la “sceneggiata” eccessiva per il colpo ricevuto, con l’annuncio che dalla prossima giornata - sarà davvero così? - ci sarà maggiore severità per chi enfatizzerà contatti o simulerà colpi al volto. Prima è stato mandato in onda il momento clou della partita, ovvero lo scontro in area viola fra Parisi e Gimenez . Marinelli ha fermato il gioco col messicano a terra, mani in volto, al 39’ e 46’’ della ripresa. L’arbitro di Tivoli ha atteso 2 minuti e 24 secondi prima che i due colleghi al Var - Abisso e Di Paolo - lo richiamassero all'on field review. Marinelli ha osservato alcuni replay, chiedendo anche di poterli analizzare a velocità naturale, e dopo 50 secondi circa ha optato per il rigore e l'ammonizione.

De Marco su Thuram-Bonny

Da qui è intervenuto De Marco: "Marinelli aveva letto bene la situazione in campo, e quando c’è l’intensità, come in questo caso, il Var non deve intervenire. Se la trattenuta poteva essere interpretata come contatto falloso? Diciamo che con la soglia di rigori molto alta che sta portando avanti Rocchi anche in questa stagione, questo non sarebbe stato calcio di rigore - ha aggiunto -. Però se l’arbitro avesse avuto dal campo la sensazione che l’intensità fosse tale per concedere un calcio di rigore, e l’avesse concesso, il Var non doveva intervenire e toglierlo. Il contatto Thuram-Bonny in Juve-Inter? Due episodi simili, a Torino l'arbitro non aveva fischiato e il Var non era intervenuto, stessa situazione che si è verificata, simile, a San Siro, ma in questo caso il Var non sarebbe dovuto intervenire". Per quanto concerne l'atteggiamento di Gimenez, De Marco è stato duro: "Accentua molto la caduta e in questa stagione abbiamo visto molti calciatori che appena toccati è come se avessero avuto un colpo più violento. Si stanno studiando dei provvedimenti anche in futuro per situazioni di questo tipo, perché in campo ci vuole massimo rispetto. Ci sarà un stretto giro di vite già dalla prossima domenica - ha annunciato -, nel senso che gli arbitri cercheranno di evitare in ogni maniera che si verifichino situazioni di questo tipo".