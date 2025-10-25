Cremonese-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv la Serie A in tempo reale

Ripartire di nuovo e cancellare un momento in cui arrivano pochi gol e nessuna vittoria. L'Atalanta affronta la Cremonese nell'ottava giornata di Serie A: l'obiettivo dei bergamaschi è cancellare la striscia di tre pareggi consecutivi, ma soprattutto tornare a segnare (il digiuno al momento dura da 264 minuti più recupero, l'ultima rete è arrivata col Como, prima della sosta). "L'Atalanta fatica a segnare e vincere? Io dico solo che è ancora imbattuta e questo rende l'idea dell'avversario che avremo di fronte. Stimo molto Juric che sta portando avanti una filosofia di gioco già sviluppata in passato da Gasperini. L'Atalanta è impegnata su più fronti e ha una rosa di livello e lunga per reggere a un calendario denso di sfide tra campionato e coppe. Ha uomini di qualità per tutte le occasioni e ci impone di giocare una gara molto attenta" ha detto Davide Nicola alla vigilia.
Segui Cremonese-Atalanta LIVE sul nostro sito
Dove vedere Cremonese-Atalanta: diretta tv e streaming
La partita è in programma alle ore 20.45, allo stadio Zini di Cremona, e sarà visibile in diretta su Dazn e Sky Sport. La diretta streaming sarà disponibile anche su Skygo e Now.
Cremonese-Atalanta, probabili formazioni
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Nicola. A disposizione: Silvestri, Nava, Floriani Mussolini, Faye, Ceccherini, Zerbin, Johnsen, Vazquez, Sanabria.
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Bellanova, Pasalic, De Roon, Zalewski; De Ketelaere; Scamacca, Lookman. Allenatore: Juric. A disposizione: Sportiello, Rossi, Djimsiti, Zappacosta, Bernasconi, Musah, Ederson, Brescianini, Samardzic, Sulemana, Maldini.
ARBITRO: Arena. ASSISTENTI: Palermo-Cipressa. QUARTO UOMO: Marcenaro. VAR: Aureliano. AVAR: Maresca.