Cremonese-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv la Serie A in tempo reale

Ripartire di nuovo e cancellare un momento in cui arrivano pochi gol e nessuna vittoria. L'Atalanta affronta la Cremonese nell'ottava giornata di Serie A: l'obiettivo dei bergamaschi è cancellare la striscia di tre pareggi consecutivi, ma soprattutto tornare a segnare (il digiuno al momento dura da 264 minuti più recupero, l'ultima rete è arrivata col Como, prima della sosta). "L'Atalanta fatica a segnare e vincere? Io dico solo che è ancora imbattuta e questo rende l'idea dell'avversario che avremo di fronte. Stimo molto Juric che sta portando avanti una filosofia di gioco già sviluppata in passato da Gasperini. L'Atalanta è impegnata su più fronti e ha una rosa di livello e lunga per reggere a un calendario denso di sfide tra campionato e coppe. Ha uomini di qualità per tutte le occasioni e ci impone di giocare una gara molto attenta" ha detto Davide Nicola alla vigilia.