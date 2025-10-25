Parma-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv la Serie A in tempo reale

Il Parma riceve il Como nell'ottavo turno di Serie A. Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, tornerà in panchina al Tardini dopo aver scontato le due giornate di squalifica: e lo fa con quattro punti e tante certezze in più. "Guardare la partita dall'alto è molto più bello, si può vedere e analizzare tutto meglio e dunque anche gestire meglio la situazione, quindi questo mi è piaciuto. Quello che invece da lì non posso fare è stare ancora più vicino alla squadra, avere con loro un confronto continuo anche durante la gara ed essendo un gruppo giovane questo aspetto è importante" ha detto l'allenatore spagnolo del Como. La sfida contro il Parma e contro il giovane collega, e connazionale, Cuesta non sarà delle più semplici.
Dove vedere Parma-Como: diretta tv e streaming
La partita tra Parma e Como è in programma alle ore 15 allo stadio Tardini e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.
Parma-Como, probabili formazioni
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Lovik; Cutrone, Pellegrino. Allenatore: Cuesta. A disposizione: Rinaldi, Corvi, Troilo, Trabucchi, Estevez, Ordonez, Begic, Benedyczak, Hernani, Cremaschi, Djuric, Cardinali.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Kuhn; Morata. Allenatore: Fabregas. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Caqueret, Douvikas, Moreno, Baturina, Posch, Carlos, Diao, Cerri, Addai, Le Borgne.
ARBITRO: Chiffi. ASSISTENTI: Yoshikawa-Laudato. QUARTO UOMO: Sacchi. VAR: Mazzoleni. AVAR: Doveri.