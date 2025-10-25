Udinese-Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

L'Udinese ospita il Lecce all'incontro valido per l'8ª giornata di campionato. Gli uomini di Kosta Runjaic sono reduci dai pareggi con Cremonese e Cagliari, seguiti ai ko contro Sassuolo e Milan, con una classifica che riporta 9 punti e che valgono l'11º posto. La formazione di Eusebio Di Francesco si presenta invece all'appuntamento con 6 punti di cui 5 raccolti nelle ultime tre giornate, che hanno visto i salentini pareggiare con il Sassuolo, vincere a Parma e raccogliere 1 un punto incasa con il Bololgna. L'agenda dei friulani ha poi in programma la trasferta di Torino contro la Juve, mentre Francesco Camarda e compagni ospiteranno il Napoli.