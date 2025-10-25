Udinese-Lecce: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

L'Udinese ospita il Lecce all'incontro valido per l'8ª giornata di campionato. Gli uomini di Kosta Runjaic sono reduci dai pareggi con Cremonese e Cagliari, seguiti ai ko contro Sassuolo e Milan, con una classifica che riporta 9 punti e che valgono l'11º posto. La formazione di Eusebio Di Francesco si presenta invece all'appuntamento con 6 punti di cui 5 raccolti nelle ultime tre giornate, che hanno visto i salentini pareggiare con il Sassuolo, vincere a Parma e raccogliere 1 un punto incasa con il Bololgna. L'agenda dei friulani ha poi in programma la trasferta di Torino contro la Juve, mentre Francesco Camarda e compagni ospiteranno il Napoli.
Udinese-Lecce: diretta e dove vederla
La sfida tra le formazioni di Runjaic e Di Francesco è in programma alle ore 15 di sabato 25 ottobre al Bluenergy Stadium. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn.
Segui Udinese-Lecce sul nostro sito.
Udinese-Lecce: le probabili formazioni
UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic.
A disposizione: Sava, Padelli, Venuti, Palma, Bertola, Zemura, Ehizibue, Zarraga, Miller, Rui Modesto, Lovric, Ekkelenkamp, Bravo, Gueye, Bayo, Buksa.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente. Allenatore: Di Francesco.
A disposizione: Fruchtl, Samoojà, Kouassi, Siebert, Ndaba, Sala, Kovac, Kaba, Helgason, Pierret, Maleh, N'Dri, Camarda, Banda.
Arbitro: Feliciani di Teramo. Assistenti: Vecchi-Moro. Quarto uomo: Galipò. Var: Maggioni. Avar: Meraviglia.