Il big match Milan-Roma su Dazn anche in modalità gratuita

La sida clou della Serie A in programma domenica 2 novembre alle 20:45
2 min
dazn gratis Milan-Roma
TORINO - Dopo l’esordio della scorsa stagione, anche per la stagione 2025/26 tornano i match di Serie A Enilive visibili in chiaro e gratuitamente su Dazn. A dare il calcio d’inizio sarà il big match Milan-Roma in programma domenica 2 novembre alle 20:45 solo su Dazn. Una sfida “ad alta quota” cruciale negli equilibri del campionato, che porterà il clima infuocato di San Siro direttamente nelle case dei tifosi. Da un lato, la Roma in testa alla classifica con 18 punti, a pari merito con il Napoli, dall’altra la squadra di Allegri a un solo punto di distanza. Con la classifica che non lascia spazio a pause e distrazioni, per entrambe le formazioni si tratta di un momento chiave: i ragazzi di Gasperini cercheranno di consolidare la loro posizione di vertice e dare continuità al proprio percorso, mentre la squadra di Allegri dovrà lottare per restare incollata al gruppo di testa.

Dazn con la telecronaca di Pardo

A raccontare ogni momento di questa attesissima sfida sarà Pierluigi Pardo, affiancato dal commento tecnico di Emanuele Giaccherini. Il prepartita si accenderà già dalle 19:30 con Fuoriclasse – show della domenica condotto da Diletta Leotta insieme a Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni e Federica Zille - per accompagnare i tifosi fino al fischio d’inizio in una serata che promette spettacolo dentro e fuori dal campo. Fino al 2029, Dazn potrà trasmettere un numero limitato di partite (fino a 5 partite su 380) in chiaro e gratuitamente, per ogni stagione. Un’opportunità che rientra nel pacchetto dei diritti TV acquisiti dalla piattaforma di live streaming. Nel 2024-25 i match trasmessi in chiaro sono stati Milan-Napoli, Lazio-Inter, Juve-Milan, Atalanta-Inter e Roma-Juve.
 

