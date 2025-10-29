Bologna-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

BOLOGNA - Alle ore 20.45, allo stadio Renato Dall’Ara, Bologna e Torino si affrontano nel turno infrasettimanale valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Entrambe le formazioni stanno vivendo un momento positivo, con i rossoblù che hanno inanellato una striscia di sette risultati utili consecutivi tra tutte le competizioni. Reduci dal 2-2 del Franchi contro la Fiorentina - avanti 2-0, gli emiliani si sono visti annullare il 3-0 e nel finale hanno anche rischiato di perderla - l'ultimo ko risale all’1-0 di Birmingham contro l’Aston Villa in Europa League mentre in campionato al 14 settembre, quando il Milan ebbe la meglio grazie alla rete di Luka Modric. Dopo una partenza col freno a meno tirato - quattro punti nelle prime cinque giornate - come un Diesel anche i granata sono cresciuti alla distanza: beffati al 103’ dal rigore di Cataldi nel 3-3 dell’Olimpico contro la Lazio, i ragazzi di Marco Baroni hanno poi battuto il Napoli grazie alla rete del grande ex Giovanni Simeone - il Cholito aveva firmato anche il successo a Roma contro i giallorossi alla terza - e il Genoa, piegato in rimonta 2-1. Sotto per il sigillo di Thorsby, i piemontesi hanno trovato il pari grazie all’autogol di Sabelli vincendola al 90’ con la rete di Maripan, bravo a mettere dentro il cross dalla bandierina di Lazaro con un potente destro da posizione ravvicinata. Tre punti dividono le due squadre in classifica: i rossoblù di Vincenzo Italiano sono a quota 14, il Toro a 11.