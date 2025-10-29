Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Roma-Parma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

I giallorossi di Gasperini ospitano i Ducali di Cuesta all'incontro valido per la 9ª giornata di Serie A
3 min
RomaparmaSerie A
Roma-Parma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale © Foto Federico Gaetano - ag Aldo

La Roma ospita il Parma all'incontro valido per la 9ª giornata di Serie A. Gli uomini di Gian Piero Gasperini, reduci dal Successo in trasferta sul Sassuolo, si presentano all'appuntamento con un bilancio di 6 vittorie e 2 sconfitte che valgono il 3º posto in classifica a pari merito con il Milan. L'agenda di Paulo Dybala e compagni prevede poi la sfida di San Siro contro il Milan (02/11) e a seguire il ritorno in Europa League sul campo dei Rangers (06/11). I Ducali di Carlos Cuesta sono invece a caccia del 2º successo in campionato che manca dal 29 settembre quando al Tardini ebbero la meglio sul Torino. La classifica riporta inoltre 3 pareggi, di cui 2 consecutivi e a reti inviolate con Genoa e Como nelle ultime uscite stagionali. La prossima c'è il Bologna in casa (02/11).

Roma-Parma: diretta e dove vedere

La sfida tra le formazioni di Gasperini è Cuesta è in programma alle ore 18.30 di mercoledì 29 ottobre. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sul canale Sky Sport (252) e in diretta streaming sulla piattaforma Dazn. 

Segui Roma-Parma sul nostro sito.

Roma-Parma: probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Kone, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dybala. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Gollini, Vasquez, Ziolkowski, Ghilardi, Sangarè, Rensch, Hermoso, El Aynaoui, Baldanzi, El Shaarawy, Pisilli, Dovbyk, Bailey

Indisponibili: Angelino 

Squalificati: nessuno 

Diffidati: nessuno

PARMA (4-4-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti Britschgi; Bernabé, Estevez, Sorensen, Ordonez; Cutrone, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

A disposizione: Rinaldi, Corvi, Troilo, Ndiaye, Trabucchi, Lovik, Begic, Benedyczak, Hernani, Plicco, Cremaschi, Almqvist, Djuric, Cardinali, Ciardi

Indisponibili: Frigan, Keita, Ondrejka, Oristanio, Valeri 

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Arbitro: Crezzini di Siena Assistenti: Peretti–Zingarelli Quarto Uomo: La Penna Var: Aureliano Ass. Var: Maggioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Serie A, i migliori video