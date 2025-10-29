Roma-Parma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

La Roma ospita il Parma all'incontro valido per la 9ª giornata di Serie A. Gli uomini di Gian Piero Gasperini, reduci dal Successo in trasferta sul Sassuolo, si presentano all'appuntamento con un bilancio di 6 vittorie e 2 sconfitte che valgono il 3º posto in classifica a pari merito con il Milan. L'agenda di Paulo Dybala e compagni prevede poi la sfida di San Siro contro il Milan (02/11) e a seguire il ritorno in Europa League sul campo dei Rangers (06/11). I Ducali di Carlos Cuesta sono invece a caccia del 2º successo in campionato che manca dal 29 settembre quando al Tardini ebbero la meglio sul Torino. La classifica riporta inoltre 3 pareggi, di cui 2 consecutivi e a reti inviolate con Genoa e Como nelle ultime uscite stagionali. La prossima c'è il Bologna in casa (02/11).