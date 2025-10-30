Pisa-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

Senza tifosi, dopo il divieto di trasferta deciso dalle autorità competenti, ma con la voglia di proseguire il momento positivo per migliorare ulteriormente la classifica e avvicinarsi alle posizioni più nobili. Così la Lazio arriva all'appuntamento con la trasferta di Pisa, valida per la nona giornata di Serie A. Gli uomini di Maurizio Sarri sono reduci dall'esaltante vittoria casalinga contro la Juventus, che ha fatto salire a quattro i risultati utili consecutivi con otto punti raccolti dai capitolini e che è costata la panchina all'ex Igor Tudor. Ora, il livello e la caratura dell'avversario sono diversi, ma i nerazzurri di Alberto Gilardino hanno dimostrato di saper mettere in difficoltà anche le grandi, spaventando il Napoli e fermando il Milan.