Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Pisa-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

I biancocelesti di Sarri fanno visita alla squadra di Gilardino nel turno infrasettimanale del campionato italiano
2 min
Pisa-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale© FEDERICO GAETANO-AG ALDO LIVERAN

Senza tifosi, dopo il divieto di trasferta deciso dalle autorità competenti, ma con la voglia di proseguire il momento positivo per migliorare ulteriormente la classifica e avvicinarsi alle posizioni più nobili. Così la Lazio arriva all'appuntamento con la trasferta di Pisa, valida per la nona giornata di Serie A. Gli uomini di Maurizio Sarri sono reduci dall'esaltante vittoria casalinga contro la Juventus, che ha fatto salire a quattro i risultati utili consecutivi con otto punti raccolti dai capitolini e che è costata la panchina all'ex Igor Tudor. Ora, il livello e la caratura dell'avversario sono diversi, ma i nerazzurri di Alberto Gilardino hanno dimostrato di saper mettere in difficoltà anche le grandi, spaventando il Napoli e fermando il Milan.

Segui Pisa-Lazio LIVE sul nostro sito

Dove vedere Pisa-Lazio: diretta tv e streaming

La partita tra Pisa e Lazio è in programma alle ore 20.45 e sarà visibile su Dazn e Sky Sport. La diretta streaming sarà disponibile anche su Skygo e Now.

Pisa-Lazio, probabili formazioni

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Leris; Moreo, Nzola. All. Gilardino. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Angori, Meister, Tramoni, Cuadrado, Buffon, Vural, Calabresi, Piccinini, Denoon, Lorran.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Belahyane, Basic, Pedro, Noslin.

ARBITRO: Massa. ASSISTENTI: Dei Giudici-Trinchieri. QUARTO UOMO: Fabbri. VAR: Maggioni. AVAR: Ghersini.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Serie A, i migliori video