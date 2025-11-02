Milan-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

MILANO - Attenzione: trappolone in casa Milan. Se tra le doti di Massimiliano Allegri non ci fosse anche la passione per i lavoretti da elettricista, comunque basterebbero le sue parole nello spogliatoio del Milan per tenere la tensione sempre alta. Vieppiù quando a San Siro arriva la Roma del Gasp, che come tutte le squadre del tecnico piemontese ha una caratteristica che balza all’occhio: in trasferta è una macchina da punti. La fatica c’è anche senza le coppe visto che la rosa è ristretta. Come un buon caffè, però, può essere carica per un match che qualche importanza ce l’ha. Dopo due pareggi (il 2-2 con il Pisa in casa e l’1-1 con l’Atalanta in trasferta) sarebbe ora di ritrovare la vittoria. Anche se Allegri spiega che il Milan deve essere un po’ formica perché i grandi traguardi si raggiungono anche con un punto alla volta. La gara di questa sera a San Siro, per la Roma, sarà solo la decima di questa stagione di Serie A, per questo Gasperini evita di lanciarsi in slogan che potrebbero avere solo controindicazioni. «Non partecipo a questi discorsi su Scudetto o Champions, sono cose che lascio fare agli altri - le sue parole alla vigilia della gara con i rossoneri -. In questo momento penso alla Roma e di come si rapporta a una squadra come il Milan».Per questo paragona questa gara a quella di due settimane fa con l’Inter (poi persa). È un test per capire la crescita della sua squadra
Milan-Roma gara valida per la 10ª giornata del campionato di Serie A e in programma questa sera alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro a Milano e sarà visibile gratuitamente su Dazn. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito
Le probabili formazioni di Milan-Roma
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modrid, Fofana, Bartesaghi; Leao, Nkunku. Allenatore: Allegri.
A disposizione: Pittarella, Terracciano, Tomori, Odogu, Athekame, Loftus-Cheek, Jashari, Estupinan, Castiello. Indisponibili: Estupinan, Rabiot, Pulisic, Gimenez. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno
ROMA (3-4-1-2): Svilar; Hermoso, Mancini, N’Dicka; Celick, Cristante, Konè, Wesley; Soulé, Dybala; Dovbyk. Allenatore: Gasperini.
A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensch, Tsimikas, Ziolkowski, Sangarè, Ghilardi, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli, Bailey, Baldanzi, El Shaarawy. Indisponibili: Angelino, Ferguson. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno
Arbitro: Guida (Torre Annunziat). Assistenti: Dei Giudici e Rossi. IV uomo: Marchetti. Var: Di Paolo. Avar: Di Bello.