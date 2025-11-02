Milan-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

MILANO - Attenzione: trappolone in casa Milan. Se tra le doti di Massimiliano Allegri non ci fosse anche la passione per i lavoretti da elettricista, comunque basterebbero le sue parole nello spogliatoio del Milan per tenere la tensione sempre alta. Vieppiù quando a San Siro arriva la Roma del Gasp, che come tutte le squadre del tecnico piemontese ha una caratteristica che balza all’occhio: in trasferta è una macchina da punti. La fatica c’è anche senza le coppe visto che la rosa è ristretta. Come un buon caffè, però, può essere carica per un match che qualche importanza ce l’ha. Dopo due pareggi (il 2-2 con il Pisa in casa e l’1-1 con l’Atalanta in trasferta) sarebbe ora di ritrovare la vittoria. Anche se Allegri spiega che il Milan deve essere un po’ formica perché i grandi traguardi si raggiungono anche con un punto alla volta. La gara di questa sera a San Siro, per la Roma, sarà solo la decima di questa stagione di Serie A, per questo Gasperini evita di lanciarsi in slogan che potrebbero avere solo controindicazioni. «Non partecipo a questi discorsi su Scudetto o Champions, sono cose che lascio fare agli altri - le sue parole alla vigilia della gara con i rossoneri -. In questo momento penso alla Roma e di come si rapporta a una squadra come il Milan».Per questo paragona questa gara a quella di due settimane fa con l’Inter (poi persa). È un test per capire la crescita della sua squadra