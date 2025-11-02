Toro, pari e proteste con il Pisa: Simeone e Adams rispondono a Moreo. Baroni espulso, salta la Juve

Termina in parità la sfida fra Torino e Pisa, valida per la 10ª giornata di campionato. Una gara ad alto ritmo per tutta la prima metà di gioco, con la formazione di Alberto Gilardino che si portavanti di 2 gol grazie alla doppietta di Stefano Moreo (13', 29' rig.). Gli uomini di Marco Baroni però non mollano e riescono a pareggiare i conti prima del duplice fischio con Giovanni Simeone (42') e Che Adams (45'+3'). Espulso per proteste il tecnico granata, che sul parziale di 1-2 reclama un calcio di rigore per la caduta in area dell'ex Napoli. Un rosso pesantissimo che gli costa la panchina nel derby della Mole, prossimo impegno nell'agenda del Toro in programma alle 18 di sabato 8 novembre allo Stadium. I nerazzurri ospiteranno invece la Cremonese ( che sabato 1 si è arresa in casa alla Juventus di Luciano Spalletti ) all'appuntamento di venerdì 7.

Torino-Pisa: il racconto della partita

Avvio di gara subito ad alti ritmi al Grande Torino, con i granata che si rendono pericolosi con Adams che calciando di prima chiama in causa Semper, il quale respinge di piede sulla traversa. Ma a sbloccare le marcature sono i nerazzurri con Moreo che al 13' mette a segno un gran gol. Al 27', gli uomini di di Gilardino conquistano un calcio di rigore per il fallo di fallo di Casadei su Vural: dagli 11 metri l'ex Brescia non sbaglia e firma la doppietta. Il Toro però reagisce e accorcia le distanze con il colpo di testa vincente di di Simeone. Non passa molto che l'ex Napoli atterra in area dopo avere superato Semper. Baroni va su tutte le furie e reclama un calcio di rigore: Arena gli mostra allora il cartellino rosso indicandogli l'uscita. Allo scadere del primo tempo, i padroni di casa riescono a pareggiare i conti con Adams che servito da Lazaro supera il portiere croato. Nella ripresa, entrambe le formazioni riprendono da dove avevano lasciato creando pericoli su entrambi lato del campo. I ritmi poi si abbassano con il Toro che prova a combinare sull'asse Adams-Simeone-Ngonge senza però riuscire la buona copertura degli avversari. Al triplice fischio il risultato resta invariato: 2-2.