Spalletti parte con il piede sull'acceleratore e vince all'esordio con la Juve in panchina. Un 2-1 convincente su un campo difficile come quello della Cremonese , tra le sorprese della Serie A. Decisivi i gol di Kostic e di Cambiaso per la seconda vittoria della Vecchia Signora, che ha sofferto solo nel finale dopo la rete di Vardy . Subito tante indicazioni date dal neo allenatore, come il ruolo di Koopmeiners da braccetto di difesa . Tre punti fondamentali per Vlahovic e compagni, che si rilanciano nelle zone alte di classifica. A seguire anche tutte le dichiarazioni dei protagonisti.

23:55

Juve sale in classifica

La seconda vittoria consecutiva permette ai bianconeri di accorciare le distanze dalle migliori. QUI LA CLASSIFICA.

23:26

Le parole di Spalletti

"Le mie parole sullo scudetto? Sono già con le spalle al muro, l’ho detto perché bisogna dirlo. La strada è lunghissima. Sicuramente bisogna migliorare, anche se abbiamo fatto una bella partita. Non dobbiamo sciupare le occasioni, ma siamo contenti" - ha detto Spalletti. Poi un siparietto con Ferrara: “Ciro stai calmo che sono nervoso (ride ndr)”. Poi su Koopmeiners braccetto: "Lo può fare e lo ha già fatto in Nazionale. Quello di oggi è servito come messaggio, non si va a difendere si va a giocare. Ha comandato quelli davanti, è stato aggressivo e difensivo. Se lo avessimo usato di più nel giro palla, sarebbe entrato di più a centrocampo a fare superiorità. L’intenzione era quella, per far allungare Thuram. Questo lo abbiamo fatto poco. Si è fatto apprezzare di più per quelle che non sono le sue qualità". Poi ha concluso: "Ho trovato una squadra in condizione, Tudor si vede che è uno che stimola la corsa. Poi ovviamente si subisce la pressione Juve, perché ha potenzialità da tutte le parti. Probabilmente qualcuno deve raggiungere quello spessore lì per starci comodo". QUI TUTTE LE ALTRE DICHIARAZIONI IN CONFERENZA.

23:17

Nicola dopo Cremonese-Juve

L'allenatore dei grigiorossi ha parlato a Dazn: "Volevamo fare una partita diversa rispetto al match contro l’Inter e penso che ci siamo riusciti. Il fatto di vedere i giocatori infastiditi a fine partita mi rende orgoglioso, mi sono innamorato di questi ragazzi. Per il primo tempo bisogna essere obiettivi: abbiamo incontrati una grande squadra con un nuovo allenatore. Nella ripresa siamo cresciuti e abbiamo fatto 20 minuti piacevoli e se avessimo segnato in quel momento sarebbe stato più divertente. Poi siamo riusciti a riaprirla, poi gli 8-10 minuti finali non hanno mai uno scorrimento lineare, fa parte del calcio. Gol subito? Non fa piacere, ma sappiamo che può accadere. Non bisogna essere schiavi di queste dinamiche. Una squadra come la nostra deve essere pronta ad andare sotto e recuperare". QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI.

23:01

Cambiaso analizza la partita

"Prestazione positiva all'inizio e poi ripresa difficile? Un gol che dobbiamo evitare. Un'ingenuità nostra perché non possiamo lasciare Gattone da solo con cinquanta metri dalla porta. Peccato per la rete subita, ma è andata bene. Ultimo gol un anno fa? I risultati delle partite condizionano troppo, spesso si fanno giudizi affrettati se la palla entra o meno. Confusione sulle giocate? Sicuramente giocando a destra mi è più facile mentre a sinistra ho altre caratteristiche. Anche il gol nasce così" - ha detto Cambiaso a Sky. Poi a Dazn: "Cerotto? Lo metto per prevenzione. Calcio ai tabelloni? Niente, è stato un gol importante e mi sono sfogato, è stato liberatorio. Cosa ho pensato quando ho saputo di Spalletti? Ero felice, non devo dire io quanto è bravo. Quando ci siamo visti per la prima volta alla Continassa mi ha detto che era ancora dispiaciuto della Nazionale, questo dimostra quanto ci tiene. Credo che ci può dare una grande male. Che vuol dire la definizione giocatore tridimenzionale detta dal mister? Difficile decifrare questa cosa, penso sia positiva. Il mister ha avuto poco tempo, ci ha dato giusto due indicazione. Se abbiamo parlato anche del ruolo a destra? No, penso abbia visto bene la partita precedente. Non ne abbiamo parlato, tra interviste a altro ha dovuto fare mille cose".

22:57

Le dichiarazioni di Kostic e Vlahovic

L'autore del gol Kostic ha parlato a Sky: "Buon feeling con la squadra. È importante questa vittoria per noi e per la società. Soddisfatto del gol. È stato un periodo difficile per me, ma ho sempre lavorato duro per farmi trovare pronto. Anche i compagni mi hanno aiutato tanto". Poi anche Vlahovic: "Approccio sbagliato nella ripresa? Non direi approccio sbagliato. Abbiamo alcune abitudini che dobbiamo cambiare, ci siamo abbassati senza un motivo. Cremonese ha fatto bene ma noi dovevamo continuare a restare alti e pressare. Per noi l'importante è aver vinto, analizzeremo la partita e poi martedì giochiamo ancora. Una punta affianco? Dipende dal mister, quello che decide lui va bene". QUI TUTTE LE PAROLE DEI PROTAGONISTI.

22:49

La classifica Serie A dopo la vittoria della Juve

Napoli 22

Roma 21

Inter 18

Milan 18

Juventus 18

Como 17

Bologna 15

Udinese 15

Cremonese 14

Sassuolo 13

Atalanta 13

Lazio 12

Torino 12

Cagliari 9

Parma 7

Lecce 6

Pisa 5

Verona 5

Fiorentina 4

Genoa 3

22:41

TRIPLICE FISCHIO: VINCE LA JUVE!

96' - Chiffi fischia tre volte, Spalletti vince all'esordio in panchina con la Juve: decisivi i gol di Kostic e Cambiaso, a nulla serve la rete di Vardy. Secondo successo di fila per la Vecchia Signora.

22:40

Ammonito Spalletti

95' - L'allenatore della Juve reclama una rimessa laterale e si prende il giallo, anche se ha ragione e Chiffi infatti cambia la sua decisione

22:34

Siamo nel recupero

90' - Concessi sei minuti di extra time.

22:29

Spalletti corre ai ripari

85' - Doppio cambio nella Juve: David e Rugani prendono il posto di Vlahovic e McKennie.

22:28

GOL DELLA CREMONESE!

84' - Da un lancio lungo della difesa Vardy prende posizione su Gatti, che sbaglia, e batte Di Gregorio.

22:25

Altra sostituzione di Nicola

81' - Fuori Terracciano, dentro Johnsen.

22:23

Doppio cambio Juve

79' - Fuori Thuram e Kostic, dentro Adzic e Joao Mario.

22:18

Ammonito Bianchetti

73' - Conceicao salta nettamente Bianchetti, che lo trattiene e si prende il giallo.

22:17

Doppio cambio Cremonese

72' - Nicola prova a cambiare qualcosa: Faye e Vazquez per Bonazzoli e Mussolini.

22:14

GOL DELLA JUVENTUS CON CAMBIASO!

68' - La Juve gira palla e libera Conceicao per l'uno contro uno, il portoghese salta un uomo e crossa forte e rasoterra, Terracciano devia leggermente e Cambiaso fa centro.

22:11

VLAHOVIC SFIORA IL RADDOPPIO

67' - Thuram imbuca per McKennie che con un ottimo filtrante pesca Vlahovic, ma il serbo in spaccata non la prende bene.

22:08

Primo cambio nella Juve

64' - Spalletti manda in campo Conceicao al posto di Openda.

22:07

OPENDA, CHE ERRORE IN CONTROPIEDE!

63' - I bianconeri recuperano un pallone e vanno in contropiede, ma il belga non serve bene Vlahovic una volta arrivati al limite dell'area. Il serbo sarebbe andato al tiro a tu per tu con Audero.

22:06

Cambio nella Cremonese

62' - Nicola manda in campo Sarmiento al posto di Bondo.

22:03

TERRACCIANO SALVA SULLA LINEA!

58' - Vlahovic va a contrasto con Audero dopo un crosso di Cambiaso, poi il pallone finisce a Kostic che calcia forte di prima e Terracciano salva sulla linea. Ma è tutto vano, Chiffi fischia il fallo.

21:55

Koopmeiners, come è nato il nuovo ruolo

In una lunga intervista con Tuttosport, l'olandese aveva anticipato la possibilità di giocare come braccetto di difesa. "Tre giorni fa ho detto alla mia fidanzata: "Forse dovrei dire al mister che ho giocato per alcuni anni come difensore di sinistra”. Una dichiarazione profetica e chissà se l'avrà detto a Spalletti vista l'emergenza dietro. Il tecnico in conferenza però già aveva anticipato questa possibilità. E ora l'ha resa concreta.

21:49

Via al secondo tempo

46' - La Cremonese gioca il primo pallone della ripresa.

21:37

Fine primo tempo

45'+3' - Chiffi fischia due volte, la Juve chiude la prima frazione in vantaggio grazie alla rete di Kostic. Buoni 45 minuti dei bianconeri, che colpiscono anche il palo con Locatelli.

21:35

Vlahovic lotta, Openda sfiora il gol

45'+2' - La punta serba gestisce bene un pallone in area, poi serve Openda, che con un dribbling di suola salta due avversari e si libera per il tiro, ma non inquadra la porta.

21:32

Siamo nel recupero

45' - Concessi tre minuti di extra time.

21:23

Locatelli da fuori area

36' - Il centrocampista bianconero è in fiducia e fa partire un destro dai venticinque metri, che però Audero accompagna con lo sguardo sopra la traversa.

21:21

CHANCE PER OPENDA!

35' - Cambiaso imbuca bene per l'attaccante belga, che sterza e controsterza e poi di sinistro prende l'esterno della rete.

21:20

Simulazione Pajero, niente giallo

31' - Il centrocampista della Cremonese prova ad ingannare l'arbitro dopo aver tirato un calcetto a Gatti simulando un contatto: urlo e volo a terra, ma niente ammonizione.

21:12

PALO DI LOCATELLI!

26' - La Juve gira palla bene con pazienza, poi Cambiaso serve Locatelli che calcia di prima e prende il palo. Decisiva la deviazione di Audero.

21:07

Grande giocata di Vlahovic

20' - L'attaccante bianconero con un controllo a seguire salta un avversario e si invola verso la porta, ma di destro da posizione defilata calcia centrale e Audero respinge bene.

20:56

Cremonese imprecisa, ci prova Openda

9' - La Juve sfrutta il momento e prova a rimanere alta, i padroni di casa sbagliano e regalano un pallone a Openda sulla trequarti, che però non scarta: il belga salta un uomo e prova il tiro dal limite, ma viene intercettato.

20:49

GOL DELLA JUVENTUS!

2' - I bianconeri passano subito in vantaggio con Kostic: Openda con un colpo di tacco prova ad attivare Vlahovic, ma trova una deviazione di Vandeputte che apparecchia per l'esterno serbo che con un piattone in diagonale fa centro e mette a segno il primo gol dell'era Spalletti.

20:47

Sorpresa Koopmeiners

1' - Subito la prima novità per la Juve, con l'olandese che gioca braccetto di sinistra nei tre di difesa. Cambiaso esterno destro e Kostic esterno sinistro, McKennie e Openda a ridosso di Vlahovic, nel 3-4-2-1.

20:46

Fischio d'inizio

1' - La Juve muove il primo pallone del match.

20:32

Spalletti: "Scudetto? Ci chiamiamo Juventus"

Il tecnico bianconero ha parlato anche a Sky: "Ci sono moltissime cose fare, poi è capitato che è il 128esimo anno della Juve. Per cui è tutto molto concentrato ma bisogna cercare di tirare fuori qualcosa e soprattutto di dare indicazioni, vedremo se saranno state giuste oppure no, il campo dirà questo. Formazione? Dire proprio tutto (ride ndr). L'intenzione è quella di avere più qualità tecnica dentro al campo perché poi attraverso questa si possono fare belle partite e provare di più a vincerle. Scudetto? Sono tutti discorsi che si fanno perché tutti vogliono lottare per qualcosa. Ci chiamiamo Juventus, il confronto deve essere con la storia che abbiamo. Io al mio fianco ho uno come Chiellini ed è obbligatorio fare il massimo finché la matematica non te lo vieta e si proverà a fare qualcosa di bellissimo".

20:23

Spalletti prima di Cremonese-Juve

"Con che parole mi sono presentato? Si punta sempre sui rapporti e le relazioni. Non conta il singolo, ma la squadra. Quindi se instauri un buon rapporto, lavorando insieme e in modo serio, ti svegli un giorno e ti ritrovi a un livello superiore. Dobbiamo stare insieme qualche mese e se riusciamo a far nascere l’empatia è meglio. Modulo contro la Cremonese? Devevo trovare il modo di sostituire la qualità di Yildiz in mezzo al campo. Questi undici penso siano i migliori. Coraggio? Diventa fondamentale. Si può sbagliare, ma va fatto con coraggio" - ha detto Spalletti a Dazn.

20:22

Le dichiarazioni di Nicola

Queste le parole del tecnico a Dazn: "Sono felice che tutti rispondono in campo, non mi attribuisco meriti se non quello di credere nei miei giocatori. Chi fa un campionato come il nostro ha bisogno di tutta la gente per sentirsi capace. Come ho preparato la partita? Abbiamo cercato di immaginare come potessero giocare e come possono occupare il campo. Ovviamente devi prepararti a più moduli. Vandeputte? Deve dimostrare i numeri che aveva in B e continuare a lavorare come sta facendo". Poi a Sky: "Vardy? Giocatore di grande esperienza e si è messo subito a disposizione per far crescere i più giovani, poi ha grande fame di dimostrare ancora il suo valore. Bonazzoli è un calciatore importante così come altri che abbiamo in rosa, ha qualità".

20:15

Kostic in attacco o McKennie incursore? il rebus

Spalletti alla sua prima partita già ha creato un rompicapo. Rugani parte in panchina, quindi probabilmente la difesa sarà a quattro (a tre solo con Locatelli centrale). Ma chi farà il terzino? Potrebbe farlo McKennie, con Cambiaso a sinistra e Kostic in attacco. Il centrocampista americano però potrebbe anche giocare incursore (con Kostic nei quattro dietro) e nel pre partita a Dazn ha parlato anche del primo approccio con il nuovo tecnico: "Come si è presentato il mister? Bene, vuole entrare con energia. Noi dobbiamo essere disponibili alle sue idee e al suo modo di fare, a tutte le cose che vuole fare dentro e fuori dal campo. Una cosa che mi ha chiesto? Lavoro, correre…". Poi ha parlato anche a Sky: "Vogliamo tornare a vincere nel modo della Juve, per noi e i tifosi. Tutte le partite sono un'opportunità per noi. Scudetto? Dobbiamo pensare partita per partita, poi è chiaro che vorremmo vincerle tutte".

20:00

Cremonese, la formazione ufficiale

Queste invece le scelte di Davide Nicola per la sfida tra la sua Cremonese e la Juventus.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. A disposizione: Silvestri, Nava, Valoti, Johnsen, Sarmiento, Vazquez, Ceccherini, Faye, Lordkipanidze, Folino. Allenatore: Davide Nicola.

19:55

Juve, la prima formazione ufficiale di Spalletti

Queste le scelte del neo allenatore della Juve per il match contro la Cremonese, con alcune sorprese nell'11 titolare.

JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti, Kostic; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; McKennie, Vlahovic, Openda. A disposizione: Perin, Scaglia, Conceicao, Zhegrova, Adzic, Miretti, Rugani, Joao Mario, David, Rouhi, Pedro Felipe.

Allenatore: Spalletti

19:50

Verratti alla Juve, la suggestione che infiamma i social

A proposito di importanza del regista per Spalletti. La notizia squarcia la noia del sabato che trascorre in attesa di Cremonese-Juventus: Marco Verratti si è offerto (o, meglio, è stato offerto da intermediari) alla Juventus. Boom! Perché uno come Verratti è esattamente quello che vorrebbe Luciano Spalletti. Ma cosa c'è di vero? (QUI I DETTAGLI)

19:40

L'importanza del regista per Spalletti

Spalletti ha sempre cercato, nelle sue rose, il giocatore giusto a cui dare le bacchette per scandire il ritmo. A metà anni 2000, individuò Pizarro, centrale nell’Udinese e poi richiesto e ottenuto alla Roma. Nella sua seconda esperienza in giallorosso diede le chiavi del centrocampo ad un Paredes che sembrava invece destinato ai margini. All'Inter fu Brozovic – che aveva già fatto le valigie per lasciare Milano – e al Napoli Lobotka. E alla Juve? La risposta sembra essere Locatelli: paradossale, visto che con con l'Italia...

19:29

Comolli e il sonno perso

A parlare ieri in conferenza non solo Luciano Spalletti, ma anche il direttore generale bianconero Damien Comolli. Il dirigente ha spiegato anche dell'esonero di Tudor, "una scelta dipesa dai risultati". Ma non ha mancato di mandare anche una frecciata più o meno velata: "Non perdo il sonno per il mercato, al massimo lo perdevo per le prestazioni della squadra..." (QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI)

19:15

Yildiz come... Kvaratskhelia

Al suo esordio bianconero Spalletti dovrà fare a meno di Yildiz. Per il 10 nulla di grave, una scelta precauzionale, per tutelare il ginocchio del turco in vista dei prossimi impegni stagionali prima della sosta. Il tecnico intanto fantastica di costruire la Juventus intorno a lui, sulla falsa riga di quanto fatto a Napoli con Khvicha Kvaratskhelia

19:10

Spalletti tra ironia e filosofia

La prima conferenza stampa di Spalletti da allenatore della Juventus è stata intrisa di concetti, messaggi e tanto altro. Lo Scudetto, il contratto, il tatuaggo per il tricolore vinto con il Napoli: il tecnico toscano non ha tralasciato nulla nel suo primo botta e risposta da tecnico bianconero (L'ANALISI PUNTO PER PUNTO DELLA CONFERENZA)

19:00

Avversario in forma

La Cremonese è una delle grandi sorprese di questo avvio di stagione. I grigiorossi, neopromossi in Serie A, vengono dalla vittoria sul Genoa. Un successo che ha permesso loro di salire a 14 punti in classifica, solo 1 in meno della Juve. Alla vigilia del match, il tecnico Davide Nicola ha analizzato la sfida contro i bianconeri e parlato del loro cambio di allenatore: “Non ho dubbi che Spalletti sia un allenatore di grande livello sotto tutti i punti di vista. Sfidiamo una squadra che ha attitudine a vincere e lotta per obiettivi importanti come lo scudetto, ma c’è anche chi punta a migliorarsi ogni giorno come noi. Contro la Juventus la sfida sarà quella di...” (QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI)

18:55

Juve, quali le scelte di Spalletti?

A poco meno di due ore dall'inizio del match allo Zini contro la Cremonese, ci si interroga su quella che potrebbe essere la prima formazione bianconera schierata da Spalletti. Davanti con tutta probabilità spazio a Vlahovic e Openda.

18:50

Compleanno Juve: e Del Piero...

Nella giornata di oggi il club bianconero compie 128 anni dalla sua nascita. La Juve ha pubblicato un video emozionante sui propri canali: la voce narrante non poteva che essere quella del giocatore più rappresentativo: Alessandro Del Piero. Parole semplici ma profonde quella della bandiera bianconera, con un messaggio chiarissimo...

18:45

Inizia l'era Spalletti

Questa sera il primo match di Luciano Spalletti alla guida della Juventus. Allo Zini contro la Cremonese c'è la prima alla guida dei bianconeri. Un inizio non fortunatissimo per il tecnico di Certaldo: fuori dai convocati Juve sia Kelly che Yildiz (QUI I DETTAGLI)

Stadio Giovanni Zini - Cremona