Lazio-Cagliari: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale

La Lazio ospita il Cagliari all’incontro valido per la 10ª giornata di campionato. Reduci dal pareggio a reti inviolate con il Pisa, gli uomini di Maurizio Sarri si presentano all’appuntamento con 12 punti che valgono il 13º posto in classifica subito davanti ai sardi. L’agenda dei biancocelesti prevede poi la trasferta di San Siro contro l’ Inter del 9 novembre. La formazione di Fabio Pisacane è invece chiamata ritrovare i 3 punti dopo il ko interno con il Sassuolo che ha lasciato la classifica ferma a quota 9. La prossima c’è il Como al Sinigaglia sabato 8.

Lazio-Cagliari: diretta e dove vederla

La sfida tra le formazioni di Sarri e Pisacane è in programma alle ore 20.45 di lunedì 3 novembre presso lo stadio Olimpico. Sarà possibile assistere all’evento in pay tv sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251) e in diretta streaming sulla piattaforma Dazn.

Lazio-Cagliari: le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Hysaj, Pellegrini, Tavares, Provstgaard, Belahyane, Basic, Pedro, Noslin.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Idrissi; Palestra, Prati, Adopo; Esposito, Folorunsho, Rog. Allenatore: Pisacane.

A disposizione: Radunovic, Samo, Di Pardo, Juan Rodriguez, Zè Pedro, Mazzitelli, Cavuoti, Felici, Gaetano, Kiliçsoy, Luvumbo, Pavoletti.

Arbitro: Sacchi di Macerata Assistenti: Mondin-Monaco Quarto ufficiale: Galipò Var: Paterna Ass. Var: Di Paolo