Pisa-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

PISA - L’undicesima giornata di Serie A si apre con l’anticipo in programma alle ore 20.45 alla Cetilar Arena, già Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, tra Pisa e Cremonese, entrambe promosse lo scorso anno: i nerazzurri, sotto la guida di Pippo Inzaghi, direttamente, i grigiorossi, allenati da Giovanni Stroppa, tramite i playoff. Nonostante ciò, i club hanno deciso di cambiare guida tecnica, con i toscani che sono passati ad Alberto Gilardino e i lombardi a Davide Nicola. I padroni di casa, così come Fiorentina e Verona, vanno ancora a caccia della prima vittoria in questo campionato e sono reduci da quattro pareggi consecutivi. Il successo sarebbe potuto arrivare alla Scala del calcio, al Meazza, quando contro il Milan gli ospiti conducevano 2-1 prima del pareggio al 93’ di Athekame, oppure nell'ultima uscita, quando avanti 2-0 all’Olimpico Grande Torino grazie alla doppietta di Stefano Moreo, si sono fatti riprendere dalle reti di Giovanni Simeone e Ché Adams. Insomma, mancano ancora i tre punti, ma il Pisa ha dimostrato di potersela giocare alla pari contro tutti. È invece partita fortissima la Cremonese, imbattuta nei primi cinque turni. Debutto da sogno a San Siro, con il 2-1 sui rossoneri di Massimiliano Allegri, poi 3-2 alla prima allo Zini contro il Sassuolo seguito dal doppio 0-0 contro Verona e Parma e l’1-1 di Como. Il primo ko al Meazza, contro l'Inter (4-1). Un incidente di percorso visto che i grigiorossi hanno poi fermato sull'1-1 Udinese e Atalanta e grazie alla doppieta di Bonazzoli hanno espugnato Marassi causando l'esonero di Patrick Vieira, sostituito da Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa. Infine, nell'ultimo turno, è arrivata la seconda sconfitta in campionago: 2-1 interno contro la Juve nel debutto assoluto sulla panchina della Signora di Luciano Spalletti, chiamato a sostituire Igor Tudor.