De Rossi al Genoa, è ufficiale: il comunicato del club

Daniele De Rossi è ufficialmente il nuovo tecnico del Genoa. Lo ha annunciato lo stesso club rossoblù con una nota ufficiale: "Genoa CFC comunica di aver affidato a Daniele De Rossi la conduzione tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l’allenamento pomeridiano in agenda al Centro Sportivo Signorini. La presentazione ai media con Diego Lopez, chief of football del club, abbinata alla conferenza pre-gara, è prevista venerdì, nella sede di Villa Rostan, con inizio alle ore 14. Nel rivolgere un caloroso benvenuto a Daniele De Rossi e collaboratori, il Genoa ringrazia Roberto Murgita e Domenico Criscito per l’ennesima testimonianza di attaccamento ai nostri colori".
A De Rossi il compito di risollevare le sorti del Genoa, al momento in piena zona retrocessione con 6 punti. L'ex centrocampista subentra a Patrick Vieira, che nelle prime 9 giornate di campionato ha ottenuto 3 pareggi e 6 sconfitte. Il francese era stato esonerato a cavallo tra il ko con la Cremonese e la vittoria sul Sassuolo, la prima in campionato, arrivata con Domenico Criscito in panchina ad interim. De Rossi non sarà in panchina il 9 novembre contro la Fiorentina. Il tecnico dovrà infatti scontare una giornata di squalifica, a causa dell'espulsione rimediata nella sua ultima panchina con la Roma, risalente al 15 settembre 2024 proprio a Marassi contro il Genoa: pareggio quel giorno che costò l'esonero all'ex allenatore giallorosso.