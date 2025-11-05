Il Genoa ha scelto il suo nuovo allenatore: sarà Daniele De Rossi a prendere il posto di Patrick Vieira, esonerato nella scorsa settimana e sostituito momentaneamente dal duo Criscito-Murgita. In queste ore si stanno definendo gli ultimi dettagli economici dell’accordo, dopodiché arriverà l'ufficialità. Intanto il tecnico romano salterà per squalifica la sfida salvezza contro la Fiorentina in programma domenica alle 15 al Ferraris: l'ex centrocampista, infatti, era stato espulso in occasione di Genoa-Roma del 15 settembre 2024, ultima panchina con i giallorossi. Il debutto dovrebbe dunque avvenire dopo la sosta per le nazionali, nel match tra Cagliari e Genoa di sabato 22 novembre alle 15.
Domani il primo allenamento
Domani De Rossi dirigerà il primo allenamento con la squadra, mentre oggi il gruppo continuerà a lavorare con il duo Murgita-Criscito che ha regalato al Geona la prima vittoria in campionato grazie al successo per 2-1 in casa del Sassuolo. La società del Genoa ha voluto quindi a una svolta immediata, senza aspettare la pausa delle Nazionali. De Rossi sarà già in città nella giornata di mercoledì 5 novembre per iniziare la sua nuova avventura in terra ligure.