Il Genoa ha scelto il suo nuovo allenatore: sarà Daniele De Rossi a prendere il posto di Patrick Vieira, esonerato nella scorsa settimana e sostituito momentaneamente dal duo Criscito-Murgita. In queste ore si stanno definendo gli ultimi dettagli economici dell’accordo, dopodiché arriverà l'ufficialità. Intanto il tecnico romano salterà per squalifica la sfida salvezza contro la Fiorentina in programma domenica alle 15 al Ferraris: l'ex centrocampista, infatti, era stato espulso in occasione di Genoa-Roma del 15 settembre 2024, ultima panchina con i giallorossi. Il debutto dovrebbe dunque avvenire dopo la sosta per le nazionali, nel match tra Cagliari e Genoa di sabato 22 novembre alle 15.